Porpino Burger: o melhor hambúrguer de Fortaleza

Quem passa diante desta lanchonete pela primeira vez pode achar que se trata de um restaurante requintado, daqueles em que a conta facilmente ultrapassa os três dígitos. Com pé-direito altíssimo, fachada de vidro que vai do chão ao teto e um belo jardim vertical, o enorme salão realmente é pra lá de elegante. No cardápio, contudo, a principal atração são os hambúrgueres, premiados nesta edição de VEJA COMER & BEBER Fortaleza. A cozinha do lugar, filial de uma rede fundada dois anos atrás em Belém (PA) pelos irmãos Vitor e Igor Porpino, prepara apenas cinco versões do sanduíche, todas com um mix de cortes bovinos não revelado e pão de gergelim. Hit da lista, o the american bacon burger leva um disco de 220 gramas de carne, alface-americana, tomate, cebola, picles, queijo prato e bacon (R$ 26,90). Já o blue cheese burger combina 220 gramas de carne, cebola caramelada, gorgonzola e creme feito com esse queijo (R$ 21,90). Ambos vêm guarnecidos de molho barbecue e, com mais R$ 5,90, chegam também com batata frita. O cardápio lista ainda três hot dogs, como o cheese dog (salsicha, salada de repolho, creme de parmesão e crispy onion; R$ 17,90), e um sanduíche vegetariano recheado com queijo empanado, alface-americana, tomate e creme de parmesão (R$ 24,90). De entrada, não há quem resista aos sticks crocantes de mussarela escoltados por creme de gorgonzola e barbecue (R$ 24,90). Entre uma mordida e outra, a maioria da clientela investe em canecas de chope Heineken (R$ 9,90, 500 mililitros) ou em não alcoólicos como a limonada com frutas vermelhas (R$ 8,90). Essa última é servida num daqueles potes de geleia, o mesmo recipiente do tentador milk- shake de cappuccino com doce de leite (R$ 17,90). Avenida Senador Virgílio Távora, 597, Meireles. Não tem telefone (180 lugares). 17h/0h (sex. a dom. até 2h). Aberto em 2016.

2º lugar: Burger Street 1130

A paixão por gastronomia e viagens inspirou os proprietários, os primos André Nasser e Paulo Santos. Como entrada, o menu lista cubos de tapioca e queijo de coalho, servidos com geleia de pimenta (R$ 18,90). Montado no pão preto, o mr. jack burger reúne carne, cheddar com uísque Jack Daniel’s, bacon, cebola e salada (R$ 28,90). Ainda entre os carros-chefes, o blue burger leva gorgonzola, tomate confit e rúcula (R$ 25,90), enquanto no mushroom burger a carne é acompanhada de queijo prato e cogumelos (R$ 29,90). Rua Frei Mansueto, 1130, Varjota, ☎ 3037-0137 (100 lugares). 18h/23h (sex. e sáb até 23h30; fecha seg.). Aberto em 2013. Aqui tem iFood.

3º lugar: El Chancho

Após trabalhar com o chef Alex Atala, em São Paulo, Hugo Rigui montou um trailer e percorreu o Nordeste. Em 2016, resolveu parar e abrir a hamburgueria em Fortaleza. Para iniciar a refeição, ele sugere o porco à passarinho, porção de copa lombo suína frita na manteiga da terra, alho crocante, cebolinha e maionese de cominho (R$ 18,00). A lista de sanduíches contempla o montado na ciabatta com pernil suíno, presunto, mussarela, picles e maionese de alho e limão (R$ 19,00) e o brioche preenchido com 180 gramas de fraldinha, creme de cheddar, picles e tutano de boi (R$ 26,00). Entre as bebidas há refrigerante artesanal de gengibre e limão (R$ 7,00). Rua Leonardo Mota, 1477, Aldeota, ☎ 3062-9702 e 99794-8310 (160 lugares). 12h/23h30 (seg. e ter. a partir de 18h). Aberto em 2014.