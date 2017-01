Por Trump, Azealia Banks briga e divulga telefone de Rihanna

Azealia Banks, a rapper que é mais conhecida por seus barracos do que por suas músicas, resolveu arranjar uma nova briga nas redes sociais no fim de semana, e desta vez foi com Rihanna. A primeira não gostou nem um pouquinho que a intérprete de Work criticou Donald Trump, e resolveu atacar e divulgar o telefone da colega para todos os seus seguidores (mas apagou logo em seguida).

Tudo começou na última sexta-feira, quando Rihanna, que nasceu em Barbados, publicou uma foto em seu Instagram com a legenda: ‘A cara que você faz quando é uma imigrante”. Uma crítica direta às políticas de Donald Trump contra imigrantes de países islâmicos. Azealia, que é grande defensora do presidente dos Estados Unidos, não gostou nem um pouquinho e contra-atacou em seu próprio perfil. “O que Rihanna quis dizer foi: ‘Eu cresci jogando futebol num campinho de terra, tomando água de coco, até que abri minhas pernas para todo e qualquer desgraçado que eu penso que pode escrever minhas músicas ou me comprar drogas. Eu mal consigo fazer um show porque eu bolo meus baseados com cristais de metanfetamina e estou sempre chapada no palco”, escreveu a rapper segundo a revista People.

Rihanna não deixou barato e voltou à rede social e publicou uma foto de uma pessoa com o rosto coberto com um saco com estampa da bandeira americana. “A cara que você faz quando berra em um quarto vazio”, dizia a legenda com um alfinetada à rapper.

Azealia Banks se irritou e voltou a atacá-la. “Rihanna (que não é uma cidadã americana, e não pode votar) e todo o resto das celebridades que estão usando sua influência para mexer com o público, vocês realmente precisam se calar e sentar. Pare de importunar o presidente, é estúpido e patético observar, todas essas pessoas confusas confundirem outras pessoas confusas”, escreveu a rapper na rede social. Azealia resolveu então divulgar o número de telefone de Rihanna na noite de domingo no Instagram. Porém, a razão retornou à cabeça da rapper e ela deletou todas as publicações em que atacava a colega, segundo o E! Online.

O Instagram é praticamente a única rede social que sobrou para Azealia Banks arrumar briga. Em 2016, ela empreendeu um ataque racista pelo Twitter a Zayn Malik, ex-One Direction de ascendência paquistanesa, e terminou banida da rede de microblogs. Na primeira semana de 2017, ela entrou em uma briga com brasileiros no Facebook, e escreveu diversos comentários ofensivos. No fim, ela levou a pior e foi suspensa da rede de Mark Zuckerberg, mas já recuperou sua conta e segue uma linha mais discreta agora.