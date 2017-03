Por romance gay, Rússia restringe ‘A Bela e a Fera’ a 16 anos

A Bela e Fera já desagrada parte da crítica especializada que assistiu ao filme de antemão — pipocam resenhas decepcionadas com o longa. Nem por isso, a produção vai passar despercebida pelos cinemas. O romance entre o aristocrata Gaston (Luke Evans) e seu serviçal LeFou (Josh Gad), primeiro romance gay em um filme “família” da Disney, vem causando controvérsia. Na Rússia, depois de alguns mais conversadores sugerirem a proibição do longa, que faria “propaganda gay”, A Bela e a Fera sairá com uma classificação etária a partir de 16 anos (16+).

A classificação etária dos filmes, na Rússia, passa pelo Ministério da Cultura. No Alabama (EUA), um cinema já anunciou que deixará de exibir o longa.

Uma das estreias mais esperadas do ano, A Bela e a Fera com Emma Watson (a Hermione de Harry Potter) à frente do elenco deve fazer, segundo analistas, 120 milhões de dólares só na chegada aos cinemas americanos. O longa estreia no Brasil no dia 16 de março, próxima semana.