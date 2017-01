Ex-BBB Munik lança aplicativo e cobra R$ 20 para falar com fãs

Munik Nunes venceu a última edição do Big Brother Brasil, realizada em 2016, e faturou 1,5 milhão de reais como prêmio, mas isso parece não ter sido o suficiente. A ex-BBB lançou um aplicativo com seu próprio nome ao custo de 19,99 reais. “O aplicativo Munik Nunes foi desenvolvido para dar aos fãs acesso a conteúdos exclusivos que incluem fotos e vídeos, além de chat onde é possível interagir com a Munik”, é a descrição do aplicativo que consta no Itunes e no Google Play.

O app promete registros do dia a dia da ex-BBB e dicas de beleza. Outro recurso, que permitirá acompanhar Munik ao vivo por um período de 24 horas duas vezes por semana ainda deve entrar no ar.

Muitos internautas vêm criticando o aplicativo, especialmente por causa de seu preço. A foto que Munik postou em seu Instagram divulgando o lançamento do app foi inundada de críticas. “Deixe-me ver se entendi… 20 reais pra falar com uma pessoa que não fez nada além de ficar rica por meio de um programa de televisão manipuladíssimo? Kkkkkkkk”, ironizou uma pessoa nos comentários.

(Com Estadão Conteúdo)