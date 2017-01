Por que famosos como Tais Araújo fazem campanha pela Miss Brasil

Umuarama é uma pequena cidade no noroeste do Paraná, próxima a divisa com o Mato Grosso do Sul. No início dos anos 2000, seus habitantes adotaram a baiana Raissa Santana como uma deles, e mais tarde, confiaram a ela o Miss Paraná — título que arrebatou sem muitas dificuldades em 2016. Depois, conquistou o prêmio de Miss Brasil. Agora, aos 21 anos, foi incumbida de representar o país no Miss Universo.

Raissa é a primeira mulher negra em 30 anos a representar o Brasil no Miss Universo. Desde Deise Nunes em 1986, as Misses Brasil são brancas, a despeito da população composta por 54% de afrodescendentes.

Os cachos volumosos da miss e seus traços fruto da miscigenação geraram identificação nos brasileiros, que há anos não apoiavam uma candidata ao Miss Universo com tanto ânimo. Desde a manhã deste domingo, a hashtag #RaissaSantana está entre os assuntos mais comentados no Twitter, no qual os usuários mostram seu apoio a jovem: “Há muito tempo não tínhamos uma miss tão Brasil”, tweetou um internauta.

Personalidades brasileiras como Taís Araújo, Hugo Gloss, Giovanna Ewbank, Lázaro Ramos e Thaême, da dupla Thaême & Thiago, estão fazendo campanha na rede social para colocar a Miss Brasil entre as 12 finalistas do concurso.

Amanhã tem Miss Universo e nossa torcida está com ela, Raissa Santana! Vote muito com as tags #MissUniverse #Brazil. Cada RT vale um voto. pic.twitter.com/qE2x3yAGPe — Taís Araújo (@taisdeverdade) January 28, 2017

Vamos ajudar a nossa Miss #Brazil, santana_raissa , entrar no TOP 12 do #MissUniverse ?????… https://t.co/Z2W2parahB — Hugo Gloss (@HugoGloss) January 26, 2017

Meu Deus! 😍 É muita beleza pra uma mulher só!!! Não tem como santana_raissa não vencer o Miss… https://t.co/qgEkziLWMa — Giovanna Ewbank (@gewbank) January 29, 2017

Cada postagem ou repostagem no Twitter com as hashtags #MissUniverse e #Brazil equivalem a um voto para Raissa Santana. O Miss Universo acontece neste domingo, nas Filipinas, e vai ao ar no Brasil a partir das 22h, transmitido pela Rede Bandeirantes e pelo canal pago TNT.