Por onde andam as crianças e os adolescentes de ‘Vamp’?

Uma das novelas de maior êxito em todas as faixas etárias, Vamp, (Rede Globo, 1991), será tema de um musical com estreia prevista para março no recém-inaugurado Teatro Riachuelo, na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Ney Latorraca, o terrível Conde Vladimir Polanski, e Claudia Ohana, que interpretou a roqueira Natasha, vão viver seus respectivos papéis na trama de Antônio Calmon. É Calmon, aliás, que também assina a versão da trama para o teatro. Ele deve repetir a parceria com o diretor Jorge Fernando, que na época da produção para a TV inovou ao adotar elementos de videoclipe à linguagem da telenovela.

Vamp foi reprisada duas vezes: em 1993, em modo compacto, e na íntegra pelo Canal Viva em 2011. No início do ano passado, ganhou versão em DVD. Com uma trama que misturou vampiros, romance e elementos da comédia pastelão, Vamp fez enorme sucesso, principalmente entre crianças e adolescentes que se identificavam com personagens de sua idade como Isa (Fernanda Rodrigues), Sig (João Rebello) e Matosão (Flávio Silvino). Grande trunfo da atração, o elenco infanto-juvenil deixou saudades. Veja como eram e o que estão fazendo hoje alguns desses artistas:

Luciana Vendramini

Quando estrelou na trama na pele de Jade, a bela e mimada filha de 19 anos do capitão Jonas (Reginaldo Faria), Luciana já tinha passado pelo Xou da Xuxa, sido Garota do Fantástico e posado nua para a Playboy. Na época, era casada com o cantor Paulo Ricardo, ex-RPM. Após fazer outros trabalhos, a atriz deu uma pausa de quatro anos na carreira para tratar um transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). Em 2003, fez novo ensaio para a Playboy e em 2011 causou furor ao protagonizar um beijo gay com a atriz Giselle Tigre na novela Amor e Revolução (SBT). Aos 46 anos, segue na carreira de atriz. Recentemente, fez uma participação especial na novela Escrava Mãe, da Rede Record, como Ximena.

Bel Kutner

Interpretou a sonhadora e romântica Scarlett, filha de Carmem Maura (Joana Fomm), que tinha um comportamento precoce de solteirona e se envolvia com um vampiro, Gerard (Guilherme Leme). Filha dos atores Paulo José e Dina Sfat, morta em 1989, Bel participou de várias produções globais como A Favorita (2008), Amor à Vida (2013) e a minissérie Verdades Secretas (2015). Aos 46 anos, É casada com um músico e tem um filho, Davi, 12 anos, portador de esclerose tuberosa, uma doença rara que prejudica os órgãos vitais.

Carol Machado

A atriz já tinha um considerável sucesso quando fez Vamp, por ter interpretado a carismática Jane Fonda em Top Model (1989), outra trama infanto-juvenil de Calmon. Na pele de Dorothy, era a filha mais moderna de Carmem Maura. Adorava música, principalmente rock, e se envolveu em algumas confusões com a turma de vampiros. Carol participou de vários filmes, peças e novelas, além de cursar uma faculdade de dança. Prestes a completar 42 anos, trabalha como professora de yoga e acrobacia aérea e faz participações esporádicas em atrações da Globo. É casada com a atriz Kika Motta, com quem tem duas filhas, Tereza, de dois anos, e Marina, de dois meses.

Flávio Silvino

O filho do humorista Paulo Silvino foi um dos grandes trunfos de Vamp e chegou a ganhar o prêmio de Revelação Masculina do ano da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). Dono de um belo par de olhos azuis, foi imediatamente alçado à condição de galã da vez quando encarnou Matosão, filho dos vilões Matoso (Otávio Augusto) e Mary (Patrícia Travassos). Flávio também investia na carreira de cantor quando teve a trajetória interrompida por um acidente de carro, em 1993. Depois de permanecer em coma por mais de três meses, ele ficou com sequelas na fala e nos movimentos e se submete a tratamentos de fonoaudiologia e fisioterapia até hoje. Em 2000, viveu o Paulo de Laços de Família, personagem com uma história semelhante à sua, e lançou o livro de poesias Vida (E. Ideia Metro). Aos 45 anos, aposentou-se em 2014 e não pensa mais em atuar.

Rodrigo Penna

Um dos filhos de Carmem Maura, era possessivo em relação à mãe e encarnava o típico adolescente chatinho e problematizador. Era o fã número da roqueira Natasha. Também cria de Top Model, Penna participou de várias novelas da Globo. Formou-se em psicologia e, aos 41 anos, é um dos criadores do projeto Bailinho, que promove festas animadas no Rio de Janeiro.

João Rebello

Tinha apenas 11 anos na época da novela. Extremamente culto, era o nerd da prole de Carmen Maura. Seu nome, Sigmund, tratava-se de uma homenagem à Sigmund Freud. Soltava comentários de cunho psicológico ótimos, mas terminou a trama frustrado por não ter sido mordido por nenhum vampiro. Sobrinho do diretor Jorge Fernando, é dono da produtora de vídeo e eventos Apavoramento Sound, no Rio de Janeiro, e atua como DJ no tempo livre. Já dirigiu o programa Sex Shake, do Multishow, e clipes de artistas como Marcelo D2 e Adriana Calcanhoto.

Henrique Farias

Mais um que havia feito um trabalho de repercussão em Top Model, como Ringo Starr. Em Vamp deu vida ao garoto-problema Nando, filho do Capitão Jonas, que vivia repetindo de ano na escola e paquerava todas as garotas. Após alguns papéis em novelas como Olho por Olho (1993), acabou se afastando da televisão por conta do nascimento do filho Matheus, 23 anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Patricia Pinho. Optou por uma carreira menos volátil e ingressou na faculdade de Direito. Atualmente, aos 42 anos, é divorciado e trabalha como advogado.

Fernanda Rodrigues

Com apenas três anos, já participava de videoclipes. Aos 11 estreou nas novelas com a esperta e carinhosa Isa de Vamp e nunca mais deixou de fazer TV. Foi protagonista de Malhação entre 1995 e 1996 e participou de tramas como Negócio da China (2008), na pele da vilã Stellinha, o remake de O Astro (2011) e Sete Vidas (2015). Ela continua na ativa e concilia o trabalho de atriz com o de apresentadora do programa Fazendo a Festa, do canal pago GNT. Casada com o ator e diretor Raoni Carneiro, é mãe de Luisa, de 7 anos, e de Bento, que completa um ano em fevereiro. A experiência da maternidade inspirou Fernanda a produzir o blog Cheguei ao Mundo na companhia de duas amigas.

André Gonçalves

Matosinho era o filho caçula de Matoso, mas, ao contrário da família, tinha bom coração e detestou ser transformado em vampiro. Durante as gravações de Vamp, ele e Carol Machado se apaixonaram e com apenas 16 anos de idade foram morar juntos. O romance durou cerca de três anos. Um dos principais papéis de sua carreira aconteceu em 1995, quando viveu o homossexual Sandrinho, em A Próxima Vítima. A vida pessoal do ator, que volta e meia dá as caras em tramas da Globo, sempre foi movimentada. Hoje ele está casado com a atriz Danielle Winits e é pai de três adolescentes, Pedro Arthur, (da relação com Myrian Rios), Valentina (com Cynthia Benini) e Manoela (do namoro com Teresa Seiblitz).

Pedro Vasconcellos

Viveu o filho bonzinho de Jonas, João. Estudava na escola naval de Armação dos Anjos, cidade fictícia onde se passava a história, e namorava a artista circense Esmeralda (Juliana Martins). Fez alguns trabalhos como ator, como Fera Ferida (1993), mas a partir de 1999 enveredou-se para os bastidores. Aos 43 anos, coleciona trabalhos relevantes como diretor: A Favorita (2008), Morde & Assopra (2011) e Além do Tempo (2015) são alguns exemplos. Também dá aulas de interpretação.

Amora Mautner

Interpretava Paula, filha do artista plástico Ivan (Paulo José). Depois desse trabalho, atuou apenas em episódios do extinto programa Você Decide (1992). Filha do cantor e compositor Jorge Mautner na vida real, Amora também optou pelo cargo de diretora. Sua performance atrás das câmeras costuma ser elogiada: são dela, por exemplo, Cordel Encantado (2011) e Avenida Brasil (2012). Ela foi casada com o ator Marcos Palmeira, com quem tem uma filha, Júlia, de 9 anos. Em 2017, deve estrear no cinema.

Daniela Camargo

Foi Lena, par romântico de Fábio Assunção. Era a mocinha doce e amiga que fazia o contraponto ao estilo sexy de Natasha. Ruiva e com sardinhas charmosas, Daniela era uma espécie de Marina Ruy Barbosa dos anos 1990. Estrelou novelas como Mico Preto (1990) e Sonho Meu (1993). Após alguns trabalhos no SBT, acabou deixando a carreira de atriz de lado para se dedicar ao casamento e aos dois filhos. Tem 43 anos.