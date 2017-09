PM do Rio agradece ‘apoio’ de Gloria Perez, de ‘A Força do Querer

Em meio ao acirramento da crise de segurança no Rio de Janeiro, a novela A Força do Querer levou ao ar um capítulo tenso, em que a major Jeiza (Paolla Oliveira) comanda um batalhão na invasão, pontuada por tiros, do Morro do Beco. A sequência desta terça-feira terminou com a prisão de Sabiá (Jonathan Azevedo), o simpático traficante que comanda a venda de drogas na favela para onde Rubinho (Emílio Dantas) e Bibi (Juliana Paes) se mudaram. E consolidou a imagem de Jeiza como policial corretíssima, preocupada com a vida “dos inocentes”, como chama os moradores da favela não ligados ao tráfico, ao passar orientações a seus comandados antes da operação policial. “Eles têm fuzis. Cuidado com a própria vida e a vida dos inocentes”, diz ela.

A figura valente, forte (ela até luta MMA) e incorruptível de Jeiza levou a Polícia Militar do Rio de Janeiro a agradecer à autora da novela das 9 da Globo, Gloria Perez, pelo “apoio” que tem recebido. Jeiza, de fato, não tem defeitos — é um símbolo de perfeição.

O agradecimento foi feito no perfil oficial da PM-RJ no Twitter:

Pouco antes, Gloria, que já se declarou defensora dos policiais, tuitou que estava acompanhando as operações da PM. A Polícia Militar usa o Twitter para divulgar as ações que realiza.