Pitty completa nova temporada do ‘Saia Justa’

Depois da confirmação da atriz Taís Araújo em uma das vagas deixadas pela jornalista Barbara Gancia e pela também atriz Maria Ribeiro, que saíram do programa no fim do ano passado, o GNT anunciou o nome que completará o time do Saia Justa em 2017: o da roqueira baiana Pitty.

Pitty já participou de diversos programas do canal pago GNT como convidada e foi debatedora no evento “Eles por Elas”, uma parceria do canal com a ONU Mulheres, em 2015.

Pitty e Taís vão estrear ao lado de Astrid Fontenelle e Mônica Martelli no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, às 21h.