‘Piratas do Caribe 5’: novo trailer mostra Jack Sparrow jovem

O novo trailer de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, divulgado com exclusividade no programa Ellen, de Ellen DeGeneres, nesta quinta-feira, mostra a versão mais jovem de Jack Sparrow (Johnny Depp). O vídeo também explica por que o pirata é perseguido no quinto filme da franquia, que tem estreia prevista para 25 de maio no Brasil.

No clipe, o Capitão Salazar (Javier Bardem) explica que era seu plano eliminar todos os piratas, até que ele conheceu Sparrow, ainda jovem. Enquanto perseguia o pirata, Salazar e seus capangas foram mortos. Ele, então, se transformou em um fantasma e agora busca vingança pelo que aconteceu.

Perseguido por Salazar, a única esperança de Sparrow está em um artefato mágico conhecido como Tridente de Poseidon. Para conseguir o objeto, ele se junta à astrônoma Carina Smyth (Kaya Scodelario) e o marinheiro Henry (Brenton Thwaites). O filme é dirigido por Joachim Rønning e Espen Sandberg.