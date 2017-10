Pioneiro do rock Fats Domino morre aos 89 anos

Fats Domino, um dos principais nomes que deu origem ao rock and roll entre os anos 1950 e 60, morreu aos 89 anos, informou a emissora de televisão de Nova Orleans WWL-TV nesta quarta-feira, citando a família do artista.

Domino, que acreditou-se por um tempo ter morrido quando o furacão Katrina devastou seu bairro de Nova Orleans em 2005, morreu pacificamente rodeado de familiares e amigos, relatou a emissora. A causa da morte não ficou imediatamente clara.

Um dos pioneiros do rock, Domino vendeu 65 milhões de discos — número que, na época, só não superou a marca de Elvis Presley, de acordo com o Hall da Fama do Rock and Roll.

Nascido em Nova Orleans, em 1928, Domino lançou em 49 a faixa The Fat Man, considerada uma das primeiras composições do rock. O disco de estreia viria em 1955, Carry on Rockin, mais tarde relançado como Rock and Rollin’. O primeiro grande hit surge com a regravação de Blueberry Hill, que alcançou o topo das paradas.

Outros sucessos de Domino incluem Ain’t That a Shame, Blue Monday, I’m Walkin’, Whole Lotta Loving, Hello, Josephine, Walking to New Orleans, I’m Gonna Be a Wheel Some Day e Let the Four Winds Blow.

(Com agência Reuters)