Pianista chama aluno de 14 anos para ser sua ‘mão esquerda’

O pianista chinês Lang Lang encontrou uma solução inusitada no concerto anual do Carnegie Hall, em Nova York, realizado nesta quarta-feira. Lesionado, o músico convidou um aluno de 14 anos para tocar ao seu lado, fazendo as vezes de sua mão esquerda, que ele machucou.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, o jovem americano Maxim Lando estudou com uma bolsa de estudos subsidiada por Lang Lang, que o chamou para a apresentação. Além disso, um segundo piano com o compositor de jazz Chick Corea, de 76 anos, o auxiliou na performance.

“Com a maestria do legendário Chick Corea e o emocionante jovem talento Maxim Lando, esperamos agradar a plateia e tirar um pouco da pressão do meu braço esquerdo, que continua melhorando”, afirmou o pianista. A apresentação a cinco mãos ainda foi acompanhada pela Orquestra da Filadélfia.

Os músicos apresentaram a composição Rhapsody in Blue, de George Gershwin, que mistura elementos do jazz com música clássica.

Na última terça-feira, Lang Lang e Maxim foram na rádio americana WQXR. Juntos, os pianistas apresentaram Rondo Alla Turca, de Mozart.