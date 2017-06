Phil Collins é hospitalizado após queda em hotel na Inglaterra

O cantor Phil Collins cancelou dois shows de sua turnê após sofrer uma queda no quarto do hotel onde estava hospedado em Londres, segundo um comunicado postado nesta quinta-feira em sua página no Facebook. O cantor “se levantou no meio da noite para ir ao banheiro e escorregou no quarto do hotel, batendo a cabeça em uma cadeira ao cair”, diz o texto.

De acordo com a nota, o músico “foi levado a um hospital onde recebeu pontos na cabeça, perto dos olhos, e está se recuperando bem. Permanecerá em observação por 24 horas”.

As apresentações em Londres faziam parte da turnê Not Dead Yet (Ainda não estou morto) e foram remarcadas para novembro. No próximo fim de semana, Phil Collins continua sua excursão europeia na cidade alemã de Colônia e, posteriormente, em Paris.

O músico, que também trabalhou como ator, havia se aposentado em 2011 e voltou aos palcos em 2015.

(Com agência EFE)