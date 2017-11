Phil Collins confirma shows no Brasil no início de 2018

O músico britânico Phil Collins agendou três apresentações no Brasil em fevereiro de 2018. A turnê Not Dead Yet passará pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. O músico de 66 anos esteve no Brasil em 1977, apresentando-se nas mesmas cidades de agora, mas acompanhado da lendária banda Genesis.

Collins fez parte do grupo entre 1975 e 1996 e também construiu uma elogiada carreira solo. Baterista e vocalista, já colaborou com Eric Clapton, Robert Plant, Elton John, Sting, Mark Knopfler e muitos outros nomes de peso. Tem até um Oscar, pela canção You’ll Be in My Heart, da animação Tarzan (1999). Ao todo, já vendeu cerca de 100 milhões de discos. Entre seus maiores sucessos, destacam-se Another Day In Paradise, One More Night e In The Air Tonight.

A venda de ingressos começa em 7 de dezembro, pelo site Eventim, e é possível parcelar a compra em até três vezes. A passagem começa pelo Rio de Janeiro, em 22 de fevereiro, no Maracanã. Os preços variam de 270 reais (cadeira superior sul) a 750 reais (pista premium). Em 24 de fevereiro, ele sobe ao palco do Allianz Parque. Ingressos de 350 reais a 760 reais (pista premium). A despedida será em 27 de fevereiro, em Porto Alegre, no Beira-Rio, com entradas de 270 reais (cadeira superior) a 680 reais (pista premium).