Petrônio Gontijo promovido pela Record: Edir Macedo no cinema

Depois de uma controversa investida no cinema, em que “lotou salas vazias” com a versão da novela bíblica Os Dez Mandamentos, a Record vai voltar ao cartaz com a adaptação da biografia do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, denominação religiosa por trás da emissora. Para estrelar a versão de Nada a Perder, a biografia lançada em três volumes pela editora Planeta, foi escalado um ator do elenco da emissora, Petrônio Gontijo, que fez o Arão em Os Dez Mandamentos e está também na série Conselho Tutelar, do canal. Este será seu primeiro protagonista no cinema. Nada a Perder, o filme, tem estreia prevista para o primeiro semestre de 2018.

As filmagens têm início já no mês que vem, sob a direção de Alexandre Avancini e produção da Paris Entretenimento. Serão rodadas cenas em São Paulo, no Rio, Nova York, Jerusalém e Joanesburgo. O roteiro cobre da infância do bispo até os dias atuais.

Traduzida para cinco idiomas e lançada em cidades da África, Ásia, Europa, America Latina e América do Norte, a trilogia biográfica de Edir Macedo contabiliza mais de 7 milhões de exemplares vendidos.