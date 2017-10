O Petit Bistrô está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Goiânia. Realizado pela primeira vez na capital goiana, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Petit Bistrô, entre os dias 4 de novembro e 3 de dezembro, apenas no jantar os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 59,90 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pelo restaurante:

– Entrada: consumê de laranja e cenoura

– Prato principal: risoto provençal com beef bourgouin

– Sobremesa: petit gâteau ou pêra à belle hélène

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida para vinho chileno Cabernet sauvignon, cerveja, refrigerante e água).

PETIT BISTRÔ. Rua 21, 485, Centro, 3223-6330 (30 lugares). 20h/23h (fecha dom. a qua.). Aberto em 2016. $$