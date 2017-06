Perturbada, Nicole Kidman quebra janela após cena de estupro

Nicole Kidman sofreu física e emocionalmente para interpretar Celeste na série Big Little Lies. A personagem passa por um relacionamento abusivo com o marido, vivido por Alexander Skarsgard, caso que refletiu na vida real da atriz: ela colecionou hematomas e até reagiu com fúria a uma das cenas intensas da fição. “Eu cheguei em casa e atirei uma pedra em uma janela de vidro. Eu estava claramente explodindo com a raiva que segurei durante tudo o que aconteceu”, contou a atriz à revista americana The Hollywood Reporter.

Na conversa, a colega de série Reese Witherspoon lembrou o relato de Nicole na ocasião. “Ela me ligou e disse: ‘Eu acabei de fazer a coisa mais absurda’. Ela chegou em casa após o trabalho, num dia em que gravou uma dessas cenas terríveis, e me falou, ‘Não consegui chegar ao hotel e quebrei uma janela com uma pedra’”, disse. “Eu me lembro a primeira vez em que Nicole fez uma dessas cenas em que a personagem apanha. Eu estava muito nervosa. Nicole parecia tão vulnerável, apenas com roupas de baixo.”

Nicole Kidman disse que chegou a tomar remédios para dor por causa das cenas violentas. Depois do último episódio, a atriz revela que estava tão abalada que mal conseguia se levantar do chão. “Lembro que fiquei deitada, apenas de lingerie. Fiquei no chão, não tinha forças para levantar. Então Jean-Marc (diretor) me cobriu com uma toalha enquanto eles se preparavam para a próxima cena. Eu me sentia devastada e humilhada.”

O marido na vida real – Se na série Nicole vivia um relacionamento difícil, na vida real o romance com o marido vai bem. Em entrevista à revista Vogue, a atriz contou que Keith Urban ficava horrorizado ao vê-la com tantas marcas no corpo após as filmagens. “Ele ficou devastado, mas logo dizia: ‘Eu tenho uma artista como esposa’.”

O músico country, premiado nesta quarta-feira no CMT Music Awards, fez um discurso apaixonado em homenagem à atriz na premiação. “Quero fazer um grande agradecimento para minha esposa, Nicole. Vocês não têm noção do quanto ela está envolvida em tudo o que faço”, disse Urban. Casados desde 2006, os dois são pais de Sunday Rose, 8 anos, e Faith Margaret, 6.