Perícia descarta morte de Pablo Neruda por câncer

Uma equipe de especialistas anunciou que Pablo Neruda não morreu de câncer de próstata, como consta no seu atestado de óbito. Em vida, o poeta chileno sofrera da doença, mas ela não teria causado a sua morte em 1973, dias após o golpe de Estado que colocou Augusto Pinochet no poder. Desde a última terça-feira, 16, especialistas da Espanha, Estados Unidos, Dinamarca, Canadá, França e Chile compartilharam seus estudos e análises do caso em Santiago.

“A caquexia está descartada. Isso está claro”, declarou o juiz Mario Carroza, que investiga as causas do falecimento do escritor. De acordo com médico forense espanhol Aurelio Luna, a equipe chegará a uma conclusão concreta dentro de um ano.

Em 2011, uma investigação judicial foi aberta para esclarecer se o poeta morreu por causa do câncer de próstata ou foi envenenado por agentes da ditadura de Pinochet. Dois anos mais tarde, os restos mortais de Neruda foram exumados para análise.