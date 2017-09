Penúltimo dia de Rock in Rio

1. Movimentação no penúltimo dia do Rock in Rio zoom_out_map 1/10 Movimentação no penúltimo dia do Rock in Rio (Daniel Ramalho/VEJA.com)

2. Movimentação no penúltimo dia do Rock in Rio zoom_out_map 2/10 Movimentação no penúltimo dia do Rock in Rio (Daniel Ramalho/VEJA.com)

3. Movimentação no penúltimo dia do Rock in Rio zoom_out_map 3/10 Movimentação no penúltimo dia do Rock in Rio (Daniel Ramalho/VEJA.com)

4. Movimentação no penúltimo dia do Rock in Rio zoom_out_map 4/10 Movimentação no penúltimo dia do Rock in Rio (Daniel Ramalho/VEJA.com)

5. Movimentação no penúltimo dia do Rock in Rio zoom_out_map 5/10 Movimentação no penúltimo dia do Rock in Rio (Daniel Ramalho/VEJA.com)

6. Show de Quabales e Margareth Menezes no Palco Sunset, no penúltimo dia do Rock in Rio zoom_out_map 6/10 Show de Quabales e Margareth Menezes no Palco Sunset, no penúltimo dia do Rock in Rio (Daniel Ramalho/VEJA.com)

7. Movimentação no penúltimo dia do Rock in Rio zoom_out_map 7/10 Movimentação no penúltimo dia do Rock in Rio (Daniel Ramalho/VEJA.com)

8. Movimentação no penúltimo dia do Rock in Rio zoom_out_map 8/10 Movimentação no penúltimo dia do Rock in Rio (Daniel Ramalho/VEJA.com)

9. Movimentação no penúltimo dia do Rock in Rio zoom_out_map 9/10 Movimentação no penúltimo dia do Rock in Rio (Daniel Ramalho/VEJA.com)