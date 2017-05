Penélope Cruz aparece loira em 1ª foto como Donatella Versace

Penélope Cruz está loiríssima para interpretar Donatella Versace na minissérie Versace: American Crime Story. Em imagem divulgada pelo site da revista Entertainment Weekly, a espanhola aparece à beira de uma piscina, com vestido longo rosa-choque e dois homens seminus ao seu lado.

O assassinato do estilista Gianni Versace (interpretado por Édgar Ramirez), fundador da grife que leva seu nome, conduzirá a terceira temporada de American Crime Story, prevista para 2018. Desde a morte de Gianni em 1997, vítima do serial killer Andrew Cunanan (Darren Criss, o Blaine de Glee), Donatela assina os modelos da marca, que comanda ao lado da filha.

Produzida por Ryan Murphy (Glee), American Crime Story ganhou fama pela reconstrução do julgamento do jogador de futebol O.J. Simpson ao longo da primeira temporada, disponível no Brasil pela Netflix. O segundo conjunto de episódios — que antecede a história dos Versace e será lançado ainda em 2017 — retratará as consequências do furacão Katrina no sul dos Estados Unidos, pela visão de um conjunto de sobreviventes.