Pêga de surpresa? Renata Vasconcellos aparece de roupão na TV

Não é apenas pela inteligência e credibilidade que um apresentador de telejornal se destaca. O figurino também pode fazer a diferença. É o que prova a jornalista Renata Vasconcellos, que nesta quarta-feira apresentou uma chamada do Jornal Nacional no intervalo da novela das 6 da Globo, Novo Mundo, com uma espécie de roupão, e deixou no ar a dúvida sobre se foi pêga de surpresa e precisou entrar no ar mesmo sem estar pronta.

Depois, em uma outra chamada, já no intervalo da novela das 7, Rock Story, Renata apareceu com uma blusa de tricô, mesma peça que usou no horário do Jornal Nacional, às 20h15. A mudança aumentou ainda mais a dúvida de quem assistia sobre se o primeiro traje da âncora era apenas um estilo mais ousado ou se a apresentadora realmente não teve tempo para trocar de roupa antes de entrar ao vivo em rede nacional de roupão.

Nas redes sociais, os internautas não perdoaram e fizeram diversas especulações sobre o look. Enquanto uns imaginavam o que aconteceu para Renata aparecer praticamente de pijama, outros defenderam a roupagem e sonharam em trabalhar assim.

Gente a Renata Vasconcellos vai apresenta o JN de roupão hj… pic.twitter.com/udewpG1ZFj — Gilvane Arabar (@Arabar_Gilvane) May 31, 2017

Renata Vasconcelos acaba de institucionalizar o pijama como dress-code corporativo.

Eu sou muito avant-garde, já uso há mais de 4 anos! #JN pic.twitter.com/HKkrmMNcKj — Nilson Xavier (@Teledramaturgia) May 31, 2017

Alguns defenderam que a âncora deveria ter completado o modelito com uma “toalha na cabeça”.