Pedro Cardoso festeja repercussão de episódio na TV: País é nosso

Pedro Cardoso, o Agostinho da série A Grande Família, usou o Instagram nesta sexta-feira para comemorar a repercussão que teve sua decisão de abandonar o programa Sem Censura, transmitido ao vivo pela TV Brasil, nesta quinta-feira. O ator anunciou logo no início da atração que não participaria mais porque, ao chegar à emissora, descobriu que seus funcionários estavam em greve e que o presidente da EBC (Empresa Brasileira de Comunicação), à qual a TV Brasil é subordinada, fez uma piadinha com um desabafo da atriz Tais Araújo sobre racismo.

Em participação no TEDx, Taís disse que vê pessoas mudarem de calçada ao cruzar com seu filho, que é negro como ela e o pai, Lázaro Ramos — e que não é famoso com eles. “Passageiro pula de avião ao constatar que Taís Araújo estava a bordo”, escreveu o hilário Laerte Rimoli nas redes sociais.

“Compartilho e retribuo as palavras amigas que recebi aqui. É bom saber que não estamos sozinhos, nenhum de nós! Abraços sinceros e vamos em frente. Estamos em casa. O país é nosso. 👍🇧🇷”, escreveu Pedro Cardoso, comemorando as mensagens de apoio que tem recebido desde que abandonou o programa.

Por causa do ocorrido, o Sem Censura — que tem audiência pífia no Ibope, mas bombou na internet com o episódio — pode passar a ser gravado.