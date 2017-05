Aos 59 anos, Pedro Bial será pai novamente

A família de Pedro Bial está prestes a ganhar um novo membro. A esposa do apresentador, Maria Prata, 37, está grávida de quatro meses de uma menina, cujo nome já foi escolhido: Laura. A garotinha será a primeira filha do casal, junto desde 2015.

Aos 59 anos, o ex-apresentador o Big Brother Brasil tem cinco filhos, três biológicos: Ana, fruto de seu primeiro casamento com Renée Castelo Branco; Theo, com a atriz Giulia Gam; José Pedro, com Isabel Diegues; e Marina e João, filhos de Renée, que o apresentador ajudou a criar. Recentemente, Bial estreou seu novo talk-show, Conversa com Bial, na vaga deixada na programação pelo Programa de Jô.

A pequena Laura será a primeira filha de Maria Prata. Hoje apresentadora do canal pago Globo News, Maria formou-se em moda e seguiu carreira em publicações do gênero, como Capricho, Vogue e Harper’s Bazaar.