Pe Lanza, do Restart, é acusado de agredir a mãe

O vocalista do Restart, Pedro Gabriel Lanza Reis, conhecido como Pe Lanza, está sendo acusado por sua mãe, Leni Lanza, de agressão. Leni abriu dois boletins de ocorrência no 89º Distrito Policial de São Paulo, no Morumbi, um contra Pe Lanza e sua namorada, Gabriela Medeiros Merjan, e outro somente contra a moça.

De acordo com o investigador de polícia do 89º DP Mauricio Leopoldo Hoffmann, no primeiro boletim, registrado no dia 8, Leni afirma que teve um desentendimento com Gabriela, que lhe deu um tapa no rosto, mordeu sua mão e arranhou seu pescoço, causando diversas lesões.

No segundo boletim, registrado no dia 10 de junho, Leni afirma que pediu ao filho que não trouxesse mais a namorada para sua casa, já que ela costumava passar a noite lá. Pe Lanza, então, teria partido em sua direção e desferido diversos socos em seus braços e costas, tendo ajuda de Gabriela. Leni afirma que, em seguida, Gabriela desferiu uma panelada em sua direção, ferindo seu dedo.

Nos comentários de seu perfil no Instagram, Gabriela acusou a sogra de ter começado a briga e afirmou que o músico não bateu na mãe, apenas tentou separá-las. “Ela veio me xingar, na verdade já é de tempos que ela me odeia e me xinga, chutava meu cachorro”, escreveu. “Até que um dia eu não aguentei mais ser xingada quieta e xinguei também! Aí ela não aguentou, veio para cima de mim e tudo mais, aí eu bati pra me defender, o Pedro berrava para a gente parar, e ela não largava meu cabelo, eu já estava no chão e ela continuava a me bater. Até que o Pedro segurou os braços dela, ela veio com uma tesoura de ponta falando que iria me matar. Foi quando eu falei que iria embora e me tranquei no quarto.”

Procurada por VEJA, a equipe de Pe Lanza afirma que não está conseguindo contato com o cantor e por enquanto não vai se pronunciar. Em um áudio divulgado pelo programa Cidade Alerta, Pe Lanza afirma que não agrediu a mãe, mas que ela e a namorada realmente tiveram desentendimentos. “Eu tentei a todo momento apaziguar e separar as duas”, diz. “Eu tenho até um vídeo, de um momento em que a briga começou a ficar muito séria e muito feia, eu consegui separar as duas e a minha mãe pegou essa panela e foi em direção à Gabriela. (…) No vídeo, quando ela (mãe) percebe que eu estou gravando, ela solta a panela na minha mão.”

“Eu nunca imaginei que eu fosse me decepcionar com a minha mãe”, continua. “Não é a primeira vez que ela perde a cabeça a esse ponto, ela mandou o meu pai para fora de casa há uns quatro anos, jogou as roupas dele no entulho. Eu não sou médico para dar laudo nenhum, mas ela sempre teve muito ciúme, por ela ser muito sozinha. E ela também tem vestígios de depressão.”

Pe Lanza está em carreira solo. O Restart, composto por Pe Lanza, Pe Lu, Koba e Thomas, anunciou um hiato em 2015.