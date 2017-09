Paulo Betti critica demissão de Maria Ribeiro do ‘Saia Justa’

Paulo Betti comentou nas suas redes socais a saída da ex-mulher Maria Ribeiro do programa Saia Justa, exibido pelo canal GNT. Nesta quarta-feira, a convidada da produção foi Laís Bodanzky, diretora de Como Nossos Pais, filme estrelado por Maria, que não participou do bate-papo.

No Instagram, Betti postou uma foto de Laís com a jornalista Barbara Gancia, que também participou da exibição: “Foi visível e risível o desconforto, verdadeira saia justa. Maria Ribeiro foi demitida pelo telefone, de forma deselegante e injusta, na véspera do natal. Hoje, foi a volta do cipó de aroeira! Imagino o clima nos bastidores! A ausência de Maria foi eloquente!”.

Maria Ribeiro saiu do programa em dezembro de 2016, sendo substituída por Taís Araújo. Apesar dos comentários de que havia sido demitida por causa de uma briga com a Barbara Gancia, já explicou em seu Twitter que não tinha rivalidade com a jornalista: “Barbara e eu não estamos brigadas! Pra mim, não tem mulher mais generosa, corajosa e inteligente”, publicou em 2016. Na noite de quarta, Maria postou uma foto do programa que estava sendo exibido e elogiou: “Minhas musas Barbara Gancia e Lais Bodanzky na minha ex-casinha”.