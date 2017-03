Paulo Barros, rei da Sapucaí: Meu playground favorito é a Disney

Quatro vezes campeão dos desfiles de escola de samba do Rio, o carnavalesco Paulo Barros se superou neste ano: levou a Portela ao primeiro lugar, encerrando um jejum de três décadas. Em entrevista a VEJA, o rei da Sapucaí conta que agora pretende tirar férias para descansar. “Vou parar um mês. É o meu limite. O plano é ir à Disney, meu playground favorito. Já fui lá umas 400 vezes.” Barros fala também sobre os acidentes com carros alegóricos, a lição que aprendeu com o falecido carnavalesco Joãosinho Trinta e revela que não teria paciência para passar a noite assistindo ao desfile na TV: “A repetição das imagens é cansativa”.

