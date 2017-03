Paula Lavigne com maconha no Uruguai: ‘Legalize já’

Depois de defender a necessidade de autorização para a publicação de biografias no país, Paula Lavigne, empresária e esposa de Caetano Veloso, tem uma nova bandeira: a descriminalização da maconha. Paula publicou um vídeo no Instagram em que aparece ao lado de um amigo e de um cigarro de maconha pelas ruas de Montevidéu, Uruguai, país que legalizou o uso da erva em 2013.

“Bom, estamos aqui na rua, em Montevidéu, com um baseado. Super legalizado, sem problema nenhum, coisa que a gente tem de fazer no Brasil”, diz Paula no início do vídeo. “Aqui você pode plantar seis plantas em casa, carregar 30g na rua e fumar em qualquer lugar”, complementa o amigo dela. Ao que a empresária arremata: “A gente tem de descriminalizar a maconha no Brasil para abrir vaga nos presídios para os políticos. Se não, não vai ter vaga. Lugar da maconheiro não é na prisão”.

Paula Lavigne acompanha Caetano Veloso e Teresa Cristina, que fazem turnê pela América do Sul com seu show conjunto.