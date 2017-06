Paula Fernandes compõe poema para novo namorado: ‘Honey’

Depois de Ticiane Pinheiro e César Tralli trocarem palavras de amor bem piegas nas redes sociais, foi a vez de Paula Fernandes declarar seus sentimentos com direito a poeminha. Na sua conta do Instagram, Paula assumiu o relacionamento com o cantor lírico Thiago Arancam. Além de não poupar palavras melosas, a cantora teceu um poema quase épico para o namorado, que sempre chama de “Honey”.

Paula postou uma foto em seu perfil no Instagram de um quase beijo com Thiago e na legenda fez um poema de três versos, mostrando como anda inspirada pelo cantor: “Assim como não podemos conter o vento / Você chegou / Bem-vindo ao meu coração, Honey”, declarou.

Assim como não podemos conter o vento… Você chegou… Bem vindo ao meu 💙 HONEY. A post shared by Paula Fernandes (@paulafernandes) on Jun 1, 2017 at 3:44pm PDT

Na mesma sintonia, o cantor postou uma foto com Paula e uma legenda de pegada aventurosa: “Caminhei pelos quatro cantos do mundo pra em teu abraço encontrar meu lugar. Bem-vinda ao meu coração, Love”. Pelo visto, o casal já tem apelido.

Caminhei pelos quatro cantos do mundo pra em teu abraço encontrar meu lugar. Bem vinda ao meu 💙 LOVE. @paulafernandes A post shared by Thiago Arancam||Тьяго Аранкам (@arancam) on Jun 1, 2017 at 5:30pm PDT

O casal ainda postou fotos um do outro dentro de um barco, sempre com as palavras “Honey” e “Love”. Haja amor.

Thiago é um tenor ítalo-brasileiro e os dois já tinham postado diversas fotos juntas em suas redes sociais. Eles chegaram a gravar uma música em dueto em Milão, que ainda não foi lançada e deve ganhar clipe.