Patrick Stewart, o Professor Xavier, vai deixar franquia ‘X-Men’

Patrick Stewart, o intérprete do Professor Xavier na franquia X-Men, afirmou que vai deixar a série de filmes. O ator falou sobre sua decisão durante um evento da rádio americana SiriusXM, na noite desta sexta-feira. Stewart participava do evento junto com Hugh Jackman, que vive o personagem Wolverine pela última vez no filme Logan, e James Mangold, diretor e roteirista do longa.

De acordo com o ator, sua última performance como o Professor Xavier também foi em Logan, que estreia no Brasil em 2 de março. “Na semana passada, sexta à noite no Festival de Berlim, nós três nos sentamos e vimos o filme”, disse Stewart. “E fiquei tão tocado, mais do que quando assisti ao longa pela primeira vez. Talvez fosse a companhia desses dois caras, mas o filme terminou e – isso é uma confissão –, Jackman pegou minha mão, eu o vi enxugar uma lágrima e percebi que havia feito a mesma coisa. (…) Eu estava ali e entendi que não haveria uma maneira melhor, mais perfeita, sensível, emotiva e bela de se despedir do Professor Xavier. Então disse a Jackman: ‘Para mim também já deu. Está tudo acabado’.”

Stewart assumiu o papel em 2000, em X-Men: O Filme. Ele voltou ao personagem em X-Men 2 (2003), X-Men: O Confronto Final (2006), X-Men Origens: Wolverine (2009), Wolverine: Imortal (2013), X-Men: Dias de um Futuro Esquecido (2014) e Logan.