Patrícia Abravanel repreende flerte de Silvio Santos: ‘Safado’

Patricia Abravanel se mostrou desconfortável com os comentários do pai durante o Programa Silvio Santos deste domingo. O apresentador de 86 anos flertou com Helen Ganzarolli durante o quadro do Jogo dos Pontinhos, quando a filha interveio. “Você é muito safado. Estão começando a falar que você vê a mulher de um jeito esquisito que não é para ver. A gente é muito mais que beleza, coxa e perna. Dê à mulher o valor que ela merece”, afirmou a apresentadora, em um comentário que faz ressoar a queixa da atriz Fernanda Lima contra Silvio Santos, que a desqualificou pelo corpo magro.

Silvio elogiou sobre as pernas de Ganzarolli e falou dos produtos de beleza que ela usa no corpo. “Tenho certeza de que vou completar 90 anos e, no dia do meu aniversário, vou comer o bolo que é você”, falou. “Vou continuar tentando descobrir o dia em que vamos levantar juntos. Quando eu for entrevistado, vou dizer que já levantei junto com a Helen.”

Silvio Santos é casado com a mãe de Patricia Abravanel, Isis, e investe nessas falas como brincadeira. Mas a brincadeira está perdendo a graça.

Essa não é a primeira vez que Patricia reclama dos comentários do pai durante o programa. No dia 20 de agosto, Silvio comentava uma foto da atriz Lívia Andrade de biquíni, quando a herdeira reclamou: “O que não é legal é você, um senhor da sua idade, pai, avô e bisavô, falando da loirinha bonita. Parece um velho tarado. Não é para o seu bico e nem para os seus olhos”.