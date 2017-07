Patricia Abravanel está grávida de uma menina

Patricia Abravanel está grávida de seu segundo filho. Ela anunciou a novidade nesta quinta-feira, em seu perfil no Instagram. “Eeeeeee mais um bebezinho a caminho! Estávamos ansiosos para aumentar nossa família! Deus tem sido gracioso e nosso coração transborda de gratidão e alegria!”, escreveu. Segundo sua assessoria de imprensa, a apresentadora do Máquina da Fama está esperando uma menina.

Ela já é mãe de Pedro Abravanel Faria, de 2 anos, fruto de seu casamento com o deputado federal Fabio Faria. Na foto que Patricia publicou no Instagram, aparecem os pés dela, do marido, do filho e um par de calçados de bebê.

Patricia está em um relacionamento com Fabio Faria desde 2013. Eles se casaram oficialmente no final de abril em uma festa para cerca de 200 convidados na mansão de Silvio Santos no bairro do Morumbi, Zona Sul de São Paulo. Famosos como Ronaldo, ex-jogador de futebol, e Tiago Abravanel, ator da Globo e primo de Patricia, além de políticos como Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, marcaram presença.