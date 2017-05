‘Parto poético’ rende 36 pontos no Ibope a ‘A Força do Querer’

Pode ter virado motivo de piada. Mesmo assim — ou por isso mesmo –, o parto com licença poética do capítulo desta terça-feira rendeu à novela A Força do Querer uma reprise da sua melhor audiência desde a estreia: 36 pontos de média no Ibope da Grande São Paulo. A informação é da própria autora da trama, Gloria Perez, que a postou no Twitter.

A autora também usou o Twitter para rebater uma das críticas feitas à sequência do parto de Ritinha (Isis Valverde), que, com a ajuda da policial e lutadora de MMA Jeiza (Paolla Oliveira), deu à luz o filho de Zeca (Marcos Pigossi), que vem a ser seu ex-namorado e atual da parteira. Para os espectadores, o bebê era grande demais para ser recém-nascido.

“O bebê tem 2 meses, por mim seria maior”, escreveu Gloria. “Amo quando usam o boneco. Antes de pensar em realismo, lembrem que ali está uma criança, como o filho de vocês.”