Participante do ‘The Voice Kids’ presta queixa contra racismo

Acompanhada da mãe, a adolescente Franciele Fernanda da Silva Cruz, 14 anos, prestou queixa nessa terça-feira na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) do Rio de Janeiro contra ataques racistas que sofreu no Facebook.

Um homem escreveu comentários agressivos em um post de Milton Nascimento, que elogiou a performance da participante do The Voice Kids ao vê-la interpretar Maria, Maria, grande sucesso de sua carreira, no programa de segunda-feira.

O agressor chegou a ser alertado por outros internautas sobre o teor de suas mensagens, mas rebateu as críticas com novas ofensas, afirmou não cometer crime algum e ainda ironizou o fato de conseguir “15 minutos de fama” com seus comentários.

Nascida em Araputanga, pequena cidade a 400 km de Cuiabá (MT), Franciele se mudou com a família para a capital carioca no início de 2016, em busca de oportunidades e aprimoramento profissional. Sua participação no The Voice Kids gerou bastante repercussão positiva, principalmente entre os técnicos da atração, que se disseram impressionados com sua potência vocal.

Em entrevista ao portal G1, a artista mirim se disse indignada com as ofensas. Ela ainda afirmou que espera que a denúncia inspire outras vítimas de racismo.