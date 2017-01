Participante do ‘BBB 17’ já chamou o programa de ‘fraude’

Usuários de redes sociais garimparam postagens antigas do perfil de Vivian Amorim, que já foi eleita Miss Amazonas e está entre os participantes da 17ª edição do Big Brother Brasil. Em uma delas, ela afirma que o programa é uma “fraude”. “Então, já que o BBB é uma fraude, vamos parar de se irritar, vamos evitar chateações e vamos tentar rir disso tudo!”, escreveu em 2013.

Então já que o bbb é uma fraude, vamos parar de se irritar, vamos evitar chateações e vamos tentar rir disso tudo! #BBB13 — Vívian Amorim (@vivii_amorim) March 18, 2013

A bela manauara começou a carreira de modelo aos 15 anos. Em 2012, foi eleita Miss Amazonas. Entre outros clichês que ela usa para se descrever, é fã da dupla Jorge e Mateus e de Wesley Safadão, já ficou com um famoso do mundo sertanejo e gosta muito de dançar — assim como boa parte das belas e “recatadas” que participaram do programa no passado. Alô, Munik?!

Solteira no momento, namorou dos 15 aos 20 anos. Vivian é formada em Direito e trabalha no Tribunal de Contas do Estado. Prefere homens altos e “com sotaque” do Nordeste, de Minas Gerais, do Sul… No reality, a intenção de Vivian é ficar “no meio termo” entre a vilã e a mocinha, apesar de já antecipar que tem o pavio “meio curto”. Como dá para perceber na foto acima, a moça tem uma autoestima elevada. Tanto que mantém uma estátua de papelão com sua imagem… na sala.