Parte de carro alegórico despenca e deixa feridos na Sapucaí

A parte da estrutura superior de um carro alegórico da Unidos da Tijuca despencou, logo no início da Sapucaí. Os bombeiros foram ágeis no resgate e retiraram as pessoas envolvidas. Algumas estavam machucadas e saíram em macas e cadeiras de rodas. Segundo a rede Globo, dez pessoas foram atendidas na Sapucaí e cinco foram encaminhadas para hospitais — duas em estado grave, um caso de traumatismo craniano e outro com trauma abdominal.

A alegoria ficou parada por cerca de 20 minutos, enquanto era feita a retirada dos carnavalescos. Uma ambulância entrou na avenida para ajudar no socorro à algumas vítimas em situação delicada. Outras foram encaminhadas para o posto local. Após a saída das pessoas, o carro foi escoltado ao longo da avenida para a dispersão. Assim, ele abriu espaço para as demais alegorias, que estavam à espera do caminho livre.

O tema da escola é uma homenagem ao saxofonista Louis Armstrong e o compositor Pixinguinha, em um tributo à importância dos dois para a música do Continente Americano. O carro em questão era voltado para o americano e sua cidade, Nova Orleans.