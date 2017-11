O Parrilla do Farol está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Salvador. O festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Parrilla do Farol, entre os dias 11 de novembro e 10 de dezembro, os clientes podem optar por um menu especial no almoço (R$ 49,90), de quarta a domingo, e, no jantar (R$ 59,90), de quarta a sábado, que é composto de três etapas: entrada, principal e sobremesa.

Confira o cardápio oferecido pelo restaurante:

ALMOÇO

Entrada: costela de porco assada em baixa temperatura acompanhada de molho barbecue ou misto de linguiças picante e pernil

Prato principal: bife de chorizo ou bombom de alcatra acompanhado de salada pulpeiro, purê de papas, arroz biro-biro e farofa don francisco

Sobremesa: flã de leite ou o sorvete do dia

JANTAR

Entrada: mini empanada de carne picante ou misto de linguiças picante e pernil

Prato Principal: bife ancho (miolo do contrafilé da costela) ou lombito light (filé-mignon sem cordão) ou filé de salmão na brasa na companhia de verduras salteadas na manteiga, batatas chips, arroz de brócolis, farofa de tapioca e fettuccine alfredo

Sobremesa: mini panqueca de doce de leite com sorvete de creme ou o sorvete do dia.

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida uma única vez para cerveja long neck, taça de vinho ou refrigerante).

PARRILLA DO FAROL. Avenida Dunas, 2, Farol de Itapuã, (71) 3268-5599.