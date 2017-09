Paris Hilton de coelhinha e mais 4 cenas da vida louca de Hefner

A morte de Hugh Hefner, 91 anos, na noite desta quarta-feira, reacendeu controvérsias e curiosidades sobre a vida do fundador da Playboy. Convertido ao estilo bon vivant, o empresário americano transformou sua mansão em uma personagem entrelaçada ao histórico da revista. O local foi palco de constantes festas, frequentadas por celebridades, e onde ele viveu ao lado de diversas namoradas – algumas de forma concomitante.

Confira abaixo detalhes dos bastidores da vida do milionário e sua movimentada casa:

Paris Hilton, arroz de festa

É fácil encontrar uma variedade de imagens da socialite com o empresário, constante presença em eventos promovidos por ele. Paris, que foi capa da Playboy, lamentou a morte do colega no Instagram. “Ele foi uma lenda, inovador, gênio, único, com um coração de ouro. Nos divertimos muito e tivemos momentos incríveis para lembrar. Sentirei sua falta. Descanse em paz.”

O legado de Pamela Anderson

Outra loira que chorou nas redes sociais a morte do magnata foi Pamela Anderson. Três vezes capa da revista, a modelo protagonizou um momento marcante na festa de 82 anos de Hefner, quando apareceu completamente nua com o bolo de aniversário entre os convidados. O inusitado Parabéns Pra Você foi registrado no reality As Garotas da Mansão da Playboy. “Sou o que sou por sua causa. Você me ensinou tudo que importa sobre liberdade e respeito. Fora da minha família, você era a pessoa mais importante da minha vida”, disse ela na mensagem de despedida.

Orgias, drogas e mesada para as namoradas

Holly Madison, uma das namoradas mais famosas de Hefner, escreveu um livro para narrar suas experiências durante o período que viveu com o empresário na mansão. Segundo ela, o criador da Playboy mantinha as três namoradas sob o mesmo teto não só para promover momentos de orgias, mas também para jogos de manipulação, colocando uma contra a outra. A loira também diz que todas as sextas-feiras, elas iam até o quarto do namorado pegar a mesada de 1.000 dólares cada. “Ele usava esse momento para falar de coisas que não estava feliz no relacionamento. Se tivéssemos perdido uma festa que dele dava ou faltado a uma orgia, não recebíamos o dinheiro”, conta. Ela também revela que era comum Hefner oferecer Quaalude (droga sedativa) às garotas para deixá-las mais propensas ao sexo.

O cineasta e o magnata

Roman Polansky e Hefner exibiram sua amizade em festas e viagens entre o fim dos anos 1960 e começo dos 1970. Na época, o empresário injetou 1,5 milhão de dólares na produção do filme Macbeth (1971). Eles também protagonizaram um momento memorável em uma conversa no programa apresentado por Hefner chamado Playboy After Dark, ao lado de Sharon Tate, modelo e esposa do cineasta, que acabaria assassinada por Charles Manson.

O caso Bill Cosby

Acusado de mais de uma dezena de casos de abuso sexual, o comediante teria estuprado na Mansão da Playboy uma jovem de 15 anos, em 1974, após sedá-la com Quaalude. A mulher afirmou que Hefner teria ajudado Cosby a medicá-la.