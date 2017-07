Paralamas do Sucesso lança primeira música inédita em oito anos

Os Paralamas do Sucesso lançaram sua primeira música inédita em oito anos, Sinais do Sim, nesta quinta-feira, Dia do Rock. A canção, que pode ser ouvida em todas as plataformas digitais, é o primeiro single do novo álbum da banda, também intitulado Sinais do Sim. Ela foi composta por Herbert Vianna, João Barone e Bi Ribeiro.

O disco, o 13º da banda, tem lançamento previsto para 4 de agosto. Este é o primeiro trabalho do grupo desde Brasil Afora, de 2009. O álbum foi gravado em março e mixado pelo produtor Mario Caldato Jr., em Los Angeles.

Os Paralamas também anunciaram a criação de cinco novas playlists no serviço de streaming Spotify com hits da banda e canções que influenciaram o trabalho do trio. São elas: Paralamas: Essentials, Paralamas: Reggae, Herbert Vianna Por Outros, Favorites e Paralamas: Raridades.