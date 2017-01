Paolla Oliveira parte para a porrada na próxima novela das 21

Paolla Oliveira dispensou o uso dublê para a próxima novela das 21h, A Força do Querer, e está treinando para viver cenas de ação como lutadora de MMA. Desde que foi convidada para interpretar Jeiza na trama de Glórias Perez, a atriz faz exercícios diariamente para tonificar o físico, e aprende golpes de defesa pessoal e desarmamento — tudo para fazer de sua personagem o mais real possível.

A lutadora de jiu-jitsu e MMA Érica Paes é a responsável por construir Jeiza, e acompanha de perto o treinamento de Paolla. Em seu Instagram, a atriz mostra animação quanto a estreia da personagem nas telinhas: “Não há nada que não se consiga com a força de vontade, bondade e, principalmente, com amor”, escreveu ela.

No folhetim, Jeiza trabalha no Batalhão de Ações com Cães da polícia, e sonha em ser uma reconhecida lutadora de MMA. Ao longo da trama, se envolverá com Zeca, personagem de Marco Pigossi, e será uma das pontas do triangulo amoroso com o moço e a sereia Rita, interpretada por Isis Valverde. A Força do Querer irá substituir A Lei do Amor no horários das 21h, e está prevista para estrear em abril.