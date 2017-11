Paolla Oliveira é eleita a mulher mais sexy do ano pela VIP

A farda carregada por Paolla Oliveira em A Força do Querer, novela em que também exibiu sua barriga tanquinho em ringues de MMA, parece ter acendido a admiração dos leitores da revista VIP, da Abril, que também edita VEJA. A atriz foi eleita a número 1 do ranking anual 100+, divulgado nesta quinta-feira no site da revista. A edição de novembro da VIP chega às bancas nesta sexta-feira.

Aos 35 anos, Paolla já soma dois títulos de mais sexy da VIP. O primeiro foi em 2013, ano em que estrelou outra novela: Amor à Vida, de Walcyr Carrasco.

No top 10 das 100+, estão também nomes como Grazi Massafera, a vilã Lívia de O Outro Lado do Paraíso, novela de Carrasco que substituiu A Força do Querer, de Gloria Perez, a cantora Anitta e a atriz Mariana Ximenes.