Paola e ex-MasterChef discutem por projeto sancionado por Doria

Paola Carosella, cozinheira e apresentadora do MasterChef Brasil, tem uma forte presença no Twitter. Foi por essa rede social que a chef entrou em uma discussão com um ex-participante do programa, Victor Vieira, por causa de um projeto sancionado no último domingo pelo prefeito de São Paulo, João Doria.

A inciativa Alimento para Todos pretende processar restos de comida descartados ou próximos da data de vencimento para que eles virem um produto chamado Allimento (antes batizado de Farinata), um “granulado nutritivo” que será distribuído para as “populações que vivem em situação de insegurança alimentar”, de acordo com a prefeitura.

A chef compartilhou um texto contra o projeto, que chamou de “violência em forma de ração pra ‘humanos ‘. Em seguida, Victor comentou que não havia entendido a crítica. “Achei ótima a iniciativa de se aproveitar os alimentos ‘fim de feira’ que apesar de bons iam acabar indo para o lixo, não?”.

A conversa continuou com Paola defendendo a posição de que o projeto era indigno. “Manter pobres bem pobres e dependentes de migalhas ‘doadas’ por santas empresas que salvam a humanidade, sim. Inclusão social e dignidade, não”, escreveu.

Alguns comentários foram apagados. Neles, Victor Vieira chamou Carosella para “começar uma campanha para arrecadar cestas básicas” ao que a cozinheira deixou claro que já trabalhava havia muito tempo com inclusão social e geração de empregos e renda em mais de um projeto. “Tem mais impacto e não gera dependência”, escreveu. “Muito legal, se precisar de voluntários conte com a minha ajuda”, replicou Vieira.