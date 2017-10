‘Pânico’ será cancelado após 14 anos na televisão

O Pânico na Band deverá ser cancelado ainda neste ano, de acordo com o colunista Flávio Ricco. O programa, que foi exibido na Rede TV! entre 2003 e 2011 e depois passou para a Rede Bandeirantes, deverá sair do ar pelo baixo resultado que está apresentando no Ibope, provocado pelo desgaste.

O fim do programa ainda não foi anunciado oficialmente, mas a publicação garante que ele será transmitido apenas até dezembro deste ano. Os problemas com a produção ainda teriam se agravado por conta do atraso nos repasses de verba por parte da emissora.

Inspirado no formato do programa de mesmo nome da Rádio Jovem Pan, o Pânico na TV! estreou em setembro de 2003 na Rede TV!. Depois de um grande sucesso, o elenco migrou para a TV Bandeirantes, em que começaram a apresentar o Pânico na Band!. A estreia na nova emissora em abril de 2012 chegou a ficar em segundo lugar na audiência, com 11 pontos de média na Grande São Paulo. No último domingo, no entanto, o programa obteve apenas 5,2 pontos de média.