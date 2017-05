Pamela Anderson, a antifeminista: ‘Quem vai cuidar das crianças?’

Pamela Anderson fez grande sucesso ao participar da serie americana Baywatch entre 1992 e 1997 e atualmente é famosa por apoiar as causas de proteção aos animais e o veganismo. Mas, nos últimos dias, tem sido notícia por outros motivos: além de surgir quase irreconhecível em Cannes, nesta semana, a atriz deu uma declaração polêmica sobre um tema que só faz crescer, o feminismo. Em resumo, ela se declarou contra o movimento. “Quem vai cuidar das crianças?”, indagou em entrevista à revista australiana Stellar.

A atriz, que faz uma participação no filme Baywatch, inspirado na série, afirmou que “estamos nos tornando mais andrógenos como espécie”, o que ela não vê com bons olhos. “Eu, obviamente, acredito em tratar as pessoas de forma justa, mas homens e mulheres são diferentes por uma razão, com papéis muito diferentes para executar”, disse.

“Os homens estão mais fracos em um ambiente autoritário, eles não precisam ser tão masculinos. E as mulheres estão trabalhando… Quem está cuidando das crianças?”, questionou, preocupada.