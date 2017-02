Pai de Xuxa é internado em CTI no Rio de Janeiro

O pai da apresentadora da Record Xuxa Meneghel foi internado no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Samaritano nesta terça-feira, no Rio de Janeiro. Luiz Floriano Meneghel, de 83 anos, sofre de osteoporose — doença que enfraquece os ossos –, e foi vítima de complicações nesta semana. Segundo a assessoria de imprensa da apresentadora, seu pai está sendo atendido pela equipe de João Pantoja, que ainda não divulgou boletim médico sobre o estado de saúde de Luiz Floriano Meneghel.

Pai e filha não tinham uma relação amigável desde que Floriano traiu a ex-esposa, Alda, que sofre de Parkinson há mais de 14 anos, e Xuxa tomou o lado da mãe. Em 2015, durante entrevista para o programa A Hora do Faro, a apresentadora admitiu que hoje tem uma relação melhor com o pai, mas essa está longe de ser carinhosa.