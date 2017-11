Padarias para visitar em Salvador

O roteiro a seguir, com dez estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER Salvador 2017/2018:

Albani

Doce, batata, milho, beterraba, brioche e queijo são alguns dos sabores de pães encontrados na vitrine, cujos preços variam de R$ 13,95 a R$ 23,90 o quilo. A casa também serve quatro receitas de caldos e sopas, entre elas os caldos de feijão e de abóbora. Oferecidos em dois tamanhos, custam R$ 6,40 (300 mililitros) ou R$ 9,94 (500 mililitros). No almoço, o bufê com 22 itens diários e diversas opções de salada custa R$ 49,90 o quilo. Rua Bahia, 23, Pituba, ☎ 3248-2011 (60 lugares). 6h/21h (dom. 6h30/20h). Aberto em 1991.

Apipão

Na lista de pães integrais, há 24 opções. Linhaça, aveia, farinha de soja e farinha de granola são alguns dos sabores mais procurados. O quilo de qualquer um deles custa R$ 24,99. Entre os salgados, destaca-se a pizzaiola de ricota e espinafre (R$ 31,00 o quilo), uma espécie de empanada cuja massa é feita de ovo, farinha de trigo, gordura e sal. Rua Quintino de Carvalho, 44, Jardim Apipema, Ondina, ☎ 3331-0827 e 3237-8696 (28 lugares). 6h/21h (dom. e feriados a partir das 7h). Aberto em 1989.

Belo Rústico

Entre os vinte tipos de pães, encontra-se o pão italiano integral, que leva na receita nozes, passas e ameixa (R$ 34,90 o quilo). Há ainda a versão do italiano com recheio de calabresa com azeitona (R$ 28,90 o quilo). Também fazem sucesso os sanduíches feitos na focaccia, uma massa rústica que combina azeite, farinha, fermento e água. O de quatro queijos custa R$ 15,00. Rua das Rosas, 528, Pituba, ☎ 2132-7595 (9 lugares). 8h/20h (sáb. até 18h; fecha dom.). Aberto em 2015.

Deli & Cia

O disputado café da manhã de domingo tem mais de cinquenta opções e custa R$ 32,00 para comer à vontade. Salada de fruta e tapioca compõem o bufê. Ali, aproximadamente 500 pães são vendidos por dia, entre eles o pão delícia (R$ 10,94 o quilo), o rústico (R$ 24,65 o quilo), com casca grossa, e uma receita com semente de cacau que leva o nome do escritor Jorge Amado (R$ 24,65 o quilo). A saltenha, salgado assado com recheio de carne e temperos, é um dos sucessos da casa (R$ 2,40 a unidade). Grãos de café moído na hora rendem o expresso servido por R$ 4,80. Avenida Euclydes da Cunha, 79, Graça, ☎ 3617-8686 (70 lugares). 6h/22h (dom. 6h30/21h30). Aberto em 1994.

Padoca da Lulu

Produtos caseiros, sem conservantes e sem gordura saturada. É isso que se encontra nesta padaria com perfil descolado. O cardápio vai do pão com manteiga na chapa (R$ 2,50) ao escondidinho de camarão (R$ 30,00), além de caldos e cremes (R$ 10,00 a cumbuca), e, é claro, dos pães. O francês e o de milho passam na balança a R$ 13,00 o quilo. Entre os artesanais, de fermentação natural de 24 horas e farinhas francesas, há o italiano (R$ 33,00 o quilo) e o multigrãos (R$ 36,00 o quilo). Rua Professor Aristides Novis, 13, Federação, ☎ 3565-9943 (40 lugares). 7h/20h (sáb.

8h/15h; fecha dom.). Aberto em 2017.

Pão & Mais

Nas unidades de Itaigara e do Horto Florestal, o grande chamariz é o bufê de café da manhã, com cerca de 100 itens (R$ 57,90 o quilo de segunda a sexta; R$ 65,50 aos sábados e R$ 67,90 aos domingos).Crepes, omeletes, pão de quinoa e cuscuz de inhame estão entre as opções. Aproximadamente 500 quilos de farinha são usados por dia na produção dos pães, vendidos por quilo, como

o de leite (R$ 16,90) e o de alho com queijo (R$ 41,90). Rua Guillard Muniz, 749, Itaigara, ☎ 3270-7900 (170 lugares). 6h/21h30 (dom. 6h/21h). Mais dois endereços. Aberto em 1999.

Paris

O biscoito de coco (R$ 14,99 o quilo) e o sonho de goiabada (R$ 1,50 o pequeno) são alguns dos quitutes mais procurados pelos frequentadores desta tradicional panificadora do centro da cidade. Para beber, a sugestão é o suco de laranja (R$ 4,00; 500 mililitros). No almoço, há pratos feitos (a partir de R$ 12,50) e bufê (R$ 29,90 o quilo). Ladeira da Praça, 33, centro, ☎ 3014-4580 (16 lugares). 6h/20h (dom. até 12h). Aberto em 2007.

NATURAL

B-Vegan Gastronomia Vegetariana

A casa tem pães de fabricação própria e doces sem lactose nem ingrediente de origem animal algum. Entre as seis sugestões de hambúrguer, o mais popular é o vegburguer (R$ 16,00), que leva feijão-fradinho, toque de azeite de dendê e molho de ervas frescas no pão de gergelim. Para a pedida, boa companhia é o suco integral de morango orgânico (R$ 7,00, 320 mililitros). De sobremesa, os clientes preferem a torta de chocolate com doce de cupuaçu (R$ 10,00 a fatia). Rua Dias D’Avila, 101, Barra, ☎ 3022-2450 (36 lugares). 16h/22h (fecha seg.). Aberto em 2016.

ROTISSERIA

Pastifício Primo

Com duas unidades na cidade, a rede paulistana de rotisserias produz diariamente suas massas à vista da clientela, que pode comprá-las por quilo. O fettuccine (R$ 39,90), o capelete de carne (R$ 64,90) e o ravióli de cordeiro com vinho tinto (R$ 64,90) são algumas das mais vendidas. Servem-se também pratos prontos, como o sorrentino recheado com queijo brie e damasco (R$ 26,99), regado a pomodoro leve, bechamel ou rosé, e o filé-mignon ao molho madeira (R$ 17,00). Avenida Paulo VI, 1622, Pituba, ☎ 2137-0772 (200 pessoas). 10h/21h (sex. a dom. 10h/22h). Avenida Antônio Carlos Magalhães, 846, Itaigara, ☎ 3353-5528 (150 lugares). 10h/19h (sáb. 10h/18h; fecha dom.). Aberto em 2015.

SALGADOS

Empanadelas

A nova casa, das mesmas proprietárias do Bolos das Meninas, aposta em empanadas. Os sabores mais requisitados são o regional (R$ 9,50 a unidade), produzido com carne de fumeiro e cebola caramelada, e o dona canô (R$ 8,50 a unidade), com carne de sol, banana-da-terra, queijo de coalho e catupiry. Rua Território do Acre, 159, Pituba, ☎ 3016-3006 (16 lugares). 13h/20h (qui. e sex. até 21h; sáb. 10h/21h; dom. 15h/20h; fecha seg.). Aberto em 2017.