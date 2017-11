Pablo e Francisco disputarão final do ‘MasterChef Profissionais’

O episódio de MasterChef Profissionais desta terça-feira definiu a final do programa. Pablo Oazen e Francisco Pinheiro foram os escolhidos para disputar a última etapa do reality, que será exibida na próxima semana. Irina Cordeiro foi eliminada depois de ter problemas na realização da última prova da noite, em que os três tiveram que preparar um Turducken, peru recheado com carne de pato e frango, da culinária americana.

A primeira prova do episódio exibido foi bem diferente do convencional. Os participantes foram julgados por fotógrafos profissionais, que analisaram apenas a estética dos pratos. Depois disso, tiveram que reproduzir o que criaram para que os jurados pudessem avaliar o gosto de cada um.

Irina ganhou na aparências, mas Pablo levou a melhor na análise do sabor. A prova de eliminação foi, então, disputada pelos três concorrentes. A chef natural de Natal foi eliminada e os dois outros competidores seguem para a final. O episódio que definirá o melhor cozinheiro da temporada será exibido na próxima terça-feira, em que eles terão que preparar um menu de degustação completamente autoral.