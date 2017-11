Ozzy Osbourne anuncia turnê de despedida que passará pelo Brasil

Ozzy Osbourne vai se aposentar dos palcos. O vocalista do Black Sabbath anunciou nesta segunda-feira que vai começar em 2018 uma turnê mundial de despedida que durará dois anos. O Brasil não ficou de fora e receberá quatro shows do músico em maio: no dia 13, em São Paulo, dia 16 em Curitiba, dia 18 em Belo Horizonte e no dia 20 no Rio de Janeiro.

“Esta turnê, que deve levar Ozzy ao redor do mundo até 2020, vai marcar o fim das turnês para o artista lendário, apesar de que ele vai continuar a se apresentar em alguns shows selecionados”, diz o comunicado publicado no site do músico. Até agora, o artista tem datas confirmadas em países como México, Chile, Argentina, Rússia, República Tcheca, França, Espanha e Portugal, entre outros. A turnê terminará na América do Norte, ainda que não se tenham divulgado as datas.

Para a turnê, Osbourne vai contar com a participação dos músicos Zakk Wylde (na guitarra), Blasko (baixo), Tommy Clufetos (bateria) and Adam Wakeman (teclado) como banda de acompanhamento.

Osbourne também participou da turnê de despedida do Black Sabbath, The End, que terminou em fevereiro na Inglaterra.

(Com AFP)