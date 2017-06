Oskar Fischinger: quem foi o animador e cineasta alemão

O Google homenageia o artista, músico e cineasta Oskar Fischinger nesta quarta-feira, dia em que completaria 117 anos, com um doodle em sua página inicial. O alemão ficou famoso por seu meticuloso trabalho que misturava animação e sons, antes da existência de softwares modernos.

Fischinger nasceu em 1900 em Frankfurt, na Alemanha, e começou a fazer sucesso ainda em seu país natal, quando produzia filmes abstratos e trabalhava com efeitos especiais. Em 1936, porém, foi obrigado a se mudar para os Estados Unidos por causa da ascensão do regime nazista.

Já em Hollywood, Fischinger trabalhou na animação de filmes como Fantasia, da Disney, e com os efeitos da fada azul em Pinóquio. Apesar de também ter passado por estúdios como MGM e Paramount, o artista ficou frustrado por não conseguir produzir filmes independentes e largou o cinema comercial.

No fim de sua vida, Fischinger enveredou novamente para artes autorais e foi aclamado, especialmente, pela criação da técnica de motion painting, que unia pintura e filmagem para criar mídias interativas. No doodle do Google, é possível brincar com as animações no estilo de Fischinger, com diferentes combinações de som e imagem.

Veja exemplos dos trabalhos de Oskar Fischinger: