Os vestidos mais bonitos do Globo de Ouro 2017; vote

O tapete vermelho do Globo de Ouro 2017 foi abrilhantado por alguns belos looks. Entre eles o de Lily Collins, que desfilou um vestido rosa bordado à la princesa, da grife Zuhair Murad Couture. A filha de Phill Collins concorre na categoria de melhor atriz em comédia, pelo filme Rules Don’t Apply. Outra que apostou em um tom pastel foi Emma Stone, com um belo longo da Valentino com estampas de estrelas. Jessica Biel abusou do decote com um look Elie Saab, enquanto Brie Larson foi uma das poucas que apostou no vermelho, e acertou.

Escolha abaixo o seu favorito: