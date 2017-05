Os melhores sanduíches de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ

Confira catorze bons endereços dedicados a hambúrgueres, cachorros-quentes e outras variações de sanduíche, elencados na edição digital de VEJA COMER & BEBER Cuiabá 2017/2018, apresentando pelo Santander lançada em maio/2017:

Bang Burguer

Bandidos famosos batizam pratos do cardápio da casa, que mistura hambúrgueres e comidinhas mexicanas. Dos lanches, o madame satã (R$ 23,90) leva disco de carne de 160 gramas, chilli, nachos e muito queijo. O cliente também pode optar pelo rodízio que custa R$ 27,90 de terça a quinta e R$ 29,90 de segunda a domingo. Nele estão inclusos nachos e batatas com molhos guacamole e chilli seguidos de cinco minihambúrgueres, três tipos de taco e banana caramelada com doce de leite. A dose de tequila Jose Cuervo sai por R$ 16,90. Rua Sírio Libanesa, 286, Popular, 65-98118-6239 (45 lugares). 19h/23h (sex. e sáb. até 0h; fecha dom.). Aberto em 2016.

Brooklyn Hamburgueria

Guilherme Fernandes está à frente da hamburgueria, cujo cardápio é enxuto. No pão australiano, o lanche que leva o nome do local reúne um disco de carne de 190 gramas mais cheddar, bacon crocante e cebola na cerveja (R$ 23,00). O nets burguer, no pão tradicional, leva hambúrguer com bacon de 190 gramas, queijo provolone, lombo canadense, maionese de alho e batata crisp (R$ 23,00). Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 521, Duque de Caxias, 65- 99966-7408 (30 pessoas). 18h30/23h (sáb. até 0h; fecha seg. e ter.) Aberto em 2016.

Burguer na Praça

Recados escritos a giz na parede e lustres feitos com garrafas de cerveja compõem a decoração da hamburgueria abrigada em uma casa no Centro Histórico. Sócios do lugar, Rodrigo Maciel Oliveira e Cristiane Mendes Correa Pacheco inventam novas sugestões a cada semana. Uma delas, devido ao sucesso, tornou-se fixa no cardápio. É o tédoce, um pão com hambúrguer de 160 gramas com alho-poró refogado com bacon, cream cheese, mussarela e palha de batata doce (R$ 26,00). Assim como os demais hambúrgueres da casa, a pedida chega acompanhada de maionese artesanal temperadinha. Rua Engenheiro Ricardo Franco, 584, Centro Norte, 65-3027-1210. 19h/23h (fecha seg. e ter.). Aberto em 2015.

Casa 7

Quadros de artistas regionais colorem as paredes do iluminado ambiente. A mesma temática está no jogo americano de papel com estampa de Adir Sodré, que pode ser colorido pelos clientes. Acém e ponta de peito são usados para fazer o disco de 180 gramas que recheia o hambúrguer com o nome da casa. O lanche leva ainda mussarela, alface, tomate, cebola caramelada e bacon e é servido com maionese temperada e chips de batata (R$ 27,00). Também servem pratos, caso do filé à parmigiana empanado com farinha panko e parmesão, guarnecido de arroz e chips de batata (R$38,90 dia de semana). A cheesecake com calda de morango custa R$ 16,00. Rua Sá Porto, 7, Jardim Petrópolis, 3359-4599 (45 lugares). 11h30/14h30 e 18h30/22h30. Aberto em 2015.

Cozinha dos Fundos (o melhor hambúrguer da cidade por VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018)

Boas referências paulistanas, como as hamburguerias Meats e Z Deli Sandwich Shop, inspiraram o proprietário Márcio Augusto Patrício a aperfeiçoar os sanduíches servidos na rede. Apesar de recente, a marca tem unidades em São Bernardo do Campo (SP), Salvador (BA) e Rondonópolis, a 215 quilômetros da capital mato-grossense. O negócio começou informalmente, quando Márcio costumava reunir os amigos e preparar hambúrgueres no quintal de sua casa, no bairro Santa Cruz. “O sucesso boca a boca me levou a aceitar reservas e mudar o ponto para Boa Esperança, em 2015”, lembra ele. Com 180 gramas, os discos de carne são moldados a partir de acém, peito e pescoço bovinos, da raça angus e criados no estado. Entre as doze versões se destacam a dero, com queijo brie, manjericão e alho frito, a cuiabano, com crispies de carne-seca, banana-da-terra frita, mussarela e cebolinha (R$ 28,00 cada uma) e a BRT, que afora o disco de carne leva bacon, rúcula, tomate, mussarela e maionese defumada (R$ 26,00). Para acompanhar os sanduíches tem porção de dadinho de tapioca com queijo meia cura e geleia de pimenta com caju (R$ 18,00) e cervejas artesanais Louvada (R$ 9,90 a lager, com 300 mililitros, e R$ 21,90 a IPA, com meio litro). Inaugurada em fevereiro no centro, a segunda unidade cuiabana tem um agradável avarandado e cardápio mais extenso, com saladas e steaks, caso do bife ancho com risoto do dia (que pode ser de rúcula e tomate seco) e salada de repolho (R$ 41,00). Para encerrar, peça a torta de maçã (R$ 15,00). Rua Intendente Cézar M. Serva, 423, Boa Esperança, 65-98111-0405 (120 lugares). 19h/23h30. Rua Cândido Mariano, 1100, Centro, 65-98111-0405 (90 lugares). 18h0h (fecha seg.). Aberto em 2014.

Easy Burguer

A casa ficou em terceiro lugar na eleição do melhor hambúrguer de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018. A temática das histórias em quadrinhos está na decoração e também no cardápio, que lista alternativas como o beat burguer, com hambúrguer bovino, cheddar e cebola caramelada (R$ 19,00) e o spiderman, que é incrementado com pimentas salteadas no rum, bacon, creme de leite e limão e montado no pão australiano (R$ 25,00). O milk-shake de paçoca, com 300 mililitros, custa R$ 15,00. Avenida São Sebastião, 2085, Goiabeiras, 65-3359-6810 (60 lugares). 18/23h (fecha ter.) Aberto em 2016.

Habanero

A ideia de vender os hambúrgueres que faziam em casa como hobby deu muito certo para o casal Cíntia de Lima e Castilho Oliveira. Receita mais pedida, o bacon burger leva um disco de carne de 150 gramas mais generosos pedaços de bacon, creme cheese, salada e cebola caramelada (R$ 21,50). Já o gigante triplo burger intercala as carnes com cheddar, provolone, mussarela e creme cheese (R$ 30,00). Para as crianças, vale pedir o burger do dudu (R$ 12,00), recheado com hambúrguer de 90 gramas, mussarela e creme cheese. Rua 24 de Outubro, 814, Goiabeiras, 3025-5587 (50 lugares). Aberto em 2014.

Hamburgueria América

Foi um ano de pesquisa e preparação até que Marcelo de Mello Fernandes inaugurasse a hamburgueria no quintal da sua casa. Entre os sucessos do cardápio está o classic burger que leva alface, cebola chapeada, picles, tomate, hambúrguer de 180 gramas, mussarela, bacon e molho da casa no pão de hambúrguer (R$ 22,00). Outra pedida muito procurada é o hambúrguer com catupiry, alho frito e bacon, por R$ 21,00. Para escoltar, há cerveja Louvada servida em garrafas de 600 mililitros (R$ 14,00). Rua La Paz, 265, Jardim das Américas, 65-98121-9921 (40 pessoas). 18h/23h (fecha seg.). Aberto em 2016.

Jymmy Burguer

O ambiente de pegada industrial, com paredes de cimento queimado, foi ideia dos sócios Carlos Eduardo e Jymmy Júnior, após visitarem várias hamburguerias paulistanas. Com atendimento rápido, o endereço tem grande rotatividade e costuma vender até 250 lanches nos finais de semana. O mais pedido das 21 sugestões do cardápio é o classic jymmy (R$ 22,90), que reúne um disco de carne de 180 gramas mais maionese verde e cebola caramelada em um pão de brioche. Já o raw burguer (R$ 27,90) leva, além da carne, queijo cheddar, musse de bacon, cebolinha e um ovo de gema mole. Recebe o nome de pork shake (R$ 32,00) o inusitado milk-shake que tem um toque de baunilha e é finalizado com farofa de bacon doce. Rua 24 de outubro, 416, Goiabeiras, 65-3054-4040 (60 pessoas). 19h/23h (sex. e sáb. até 5h). Aberto em 2016

Rays Hamburgueria

Após um curso no Texas, Phellipe Jacob montou em Cuiabá um espaço tipicamente norte-americano. Luz baixa, poltronas vermelhas retrô e ícones da cultura do Tio Sam compõem o ambiente. Com exceção do pão, tudo no cardápio é feito na casa de forma artesanal, inclusive o molho barbecue feito com Coca-cola, que acompanha as asinhas de frango empanadas na cerveja e fritas (R$ 28,00). Para os amantes de bacon, há um bacon lovers (R$ 30,00), com fatias de bacon dentro e fora do lanche. Outra pedida é o texas ranger, incrementado com cheddar, onion rings, bacon e o molho barbecue (R$ 30,00). Para beber, a casa oferece drinques como mojito (R$ 18, 00) e margarita (R$ 25,00). Rua Cândido Mariano, 1329, Quilombo, 65-3023-9008 (80 pessoas). 19h/23h (sex. e sáb. até 0h. fecha ter.). Aberto em 2013.

Rock Burger

A casa prepara o segundo melhor hambúrguer da cidade segundo o júri de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018. O rock está presente na decoração, que conta com quadros de bandas, na trilha sonora, e também no cardápio. A sugestão batizada de toca raul consiste em um hambúrguer de 180 gramas feito com carne de costela bovina mais cream cheese, cheddar e bacon caramelado no pão selado na manteiga (R$ 25,00). A banda britânica Pink Floyd empresta seu nome para a combinação que leva um disco de carne bovina de 180 gramas, cheddar cremoso, cebola no shoyu e crispy de bacon no pão australiano (R$ 28,00). Na lista dos milk-shakes destacam-se o de doce de leite com flor de sal (R$ 20,00) e o de limão-siciliano com vodca (R$ 23,00). Rua João Bento, 42, Quilombo, 65-99231-1785 (100 lugares). 18h40/23h30. Aberto em 2015.

Texas Hamburgueria

O brasileiro Flávio Guerra, radicado há 24 anos nos Estados Unidos, passou seis meses em Cuiabá para ajudar Sting Willian Alves a elaborar​ o primeiro cardápio da casa. Na linha dos lanches americanos, uma das sugestões é o texas burguer (R$ 22,00), no pão de hambúrguer com gergelim, com alface americana, tomate, cebola roxa, picles, queijo mussarela, molho barbecue e bacon, além do disco de carne de 180 gramas. Mais inventivo, o special jam (R$ 29,00) traz geleia de damasco, cream chesse e alho crispy entre os ingredientes. Também vale experimentar o special pepper (R$ 29,00), com molho de pimenta, e o special tasty (R$ 29,00), com pão australiano, geleia de framboesa e queijo brie. Avenida General Mello, 3212, Jardim Califórnia, 65-4141-0470 (40 pessoas). 19h/0h30 (fecha qua.). Rua Presidente Castelo Branco, 285, centro (no Usina Lounge Bar), 65-99941-6916 (280 pessoas). 18h30/2h (fecha seg.). Aberto em 2015.

Turks Hamburgueria

Querida entre os cuiabanos, a lanchonete permite ao cliente montar o lanche “do tamanho da própria fome”. Os ingredientes são escolhidos no cardápio que lista mais de sessenta itens, incluindo hambúrgueres de cupim, de carneiro e vegetariano (de soja) e molhos como o de pimenta-de-cheiro. Das sugestões da casa, o big turks reúne, além do disco de carne, salada e até quatro tipos de queijo. Montado no pão francês redondo com gergelim ou no pão sírio, a opção custa R$ 27,00, com direito a batata frita e refrigerante. O local conta com playground e máquinas de fliperama. Avenida Edgar Vieira (Rua 1), 266, Boa Esperança, 65-2129-8889 (84 lugares). 9h/0h. Aberto em 2006.

World Foods

Com pouco mais de um ano, a casa ganhou fama pelos quase setenta hambúrgueres produzidos por dia. Um deles, o hoboken, combina um disco de 220 gramas de carne recheado por mussarela a salada, cheddar e cream cheese caseiro (R$ 29,90). Assim como os demais, ele é servido com batata frita. Quem deseja algo mais leve pode pedir um kebab de carne ou frango e molho de alho com ervas no pão libanês (R$ 19,00). O suco de polpa de abacaxi acompanha o lanche por R$ 8,00). Avenida das Palmeiras, 7, Jardim Imperial. 65-3027-1640 (50 lugares). 18h30/23h (fecha seg. e ter). Aberto em 2016.

Zé Dog

O advogado José de Souza hoje, o Zé Dog, pode ser considerado um ícone da comida de rua em Cuiabá. Há 29 anos ele vende cachorro-quente em uma praça da região central, próxima à badalada vida noturna da cidade. Atualmente, ele emprega sete pessoas da família e vende 600 lanches por dia. A versão mais simples sai a R$ 9,00 e reúne, além da salsicha, mussarela, vinagrete, batata palha e o molho caseiro de tomate. Quem quiser o lanche com duas salsichas paga R$ 11,00. Avenida Isaac Póvoas, Praça Clovis Cardoso, Goiabeiras. 19h/5h30. Aberto em 1988.