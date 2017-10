Os melhores sanduíches de Goiânia

O roteiro a seguir, com treze estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER GOIÂNIA 2017/2018:

Studio Burger: eleito o melhor hambúrguer pelo júri

Quando concluiu o curso de gastronomia, em 2013, o chef Lucas Cabral tinha em mente dedicar-se às cozinhas da Ásia. Tanto é que fez logo em seguida uma viagem de três meses por aquele continente. Na volta, porém, decidiu apostar nos sanduíches. “Hambúrguer é uma receita que agrada a diferentes culturas em todo o mundo, não seria diferente por aqui”, explica o cozinheiro de 27 anos, que calcula ter visitado mais de trinta países. Em sua lanchonete, ele mantém um cardápio enxuto, com sete opções fixas, que são renovadas com frequência. Sempre muito pedido, o cabral da peste (R$ 29,00) é composto de um disco de 180 gramas de fraldinha, queijo de coalho, maionese de limão-china, pimentas secas, cebola caramelizada, tomate- cereja e manjericão. Na finalização, ainda vai melaço de cana com gengibre e cachaça. Outro lanche de sucesso por ali é o badass (R$ 24,00), com a carne mais cheddar, bacon, fios de cebola empanados e os molhos barbecue, teriyaki e da casa, esse último inspirado no clássico aïoli. Por mais R$ 18,00, os apetitosos sandubas podem ganhar a companhia dos onion strings, fios de cebola empanados e servidos crocantes e sequinhos. Para matar a sede, quatro torneiras derramam chopes artesanais, como os da marca Colombina em estilos IPA, lager e weiss (R$ 9,50 cada um; 300 mililitros). No arremate, faz sucesso a sobremesa ice burger (R$ 19,00), um pão do tipo bomboloni quentinho que vem com duas bolas de sorvete, castanha-de-caju, Ovomaltine, chantili e coberturas de caramelo e chocolate. Rua T-37, 3000, Setor Bueno (180 lugares), (62) 4101-4206. 18h/22h30 (sex. e sáb. 18h/23h30; dom. 17h30/23h). Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

2º lugar: Lifebox Burgers, Steaks and Shakes

A hamburgueria moderninha, com ambiente de tijolos aparentes, escritos em giz e lâmpadas de filete, reformulou o cardápio em 2016 e passou a oferecer opções mais elaboradas. Com as novidades, acabou em segundo lugar na eleição de melhor hambúrguer da capital. Entre as novas receitas está o sanduíche retrô (R$ 29,00), no qual são reunidos um hambúrguer de 180 gramas de carne da raça angus, empanado e frito, salada, queijo e molho. Para acompanhar a comilança, faz sucesso o milk-shake de leite Ninho (R$ 15,00, 400 mililitros). Os que estão de dieta podem pedir a salada com alface, cebola, batata inglesa e molho de amêndoas (R$ 26,00). Rua R-11, 1056, Setor Oeste, (62) 3432-9726. 18/0h. Avenida E, 2-46, Jardim Goiás, (62) 3432-9726 (246 lugares). 18h/6h. Aberto em 2014.

3º lugar: Bahrem Burger e Grill

O b.b. chipotle (R$ 28,00) lidera a lista dos pratos mais vendidos. Nele, uma fatia de bacon envolve um hambúrguer da raça angus que vem com molho picante, mussarela, cebola crispy, alface e tomate no pão brioche. Além dele, dezoito sugestões de hambúrguer e mais um menu de carnes, massas e petiscos compõem o cardápio. Nos fins de semana, a casa abre para almoço. Durante a happy hour, chope Brahma e drinques são vendidos pela metade do preço — eles podem escoltar a porção de disquinhos de carne (R$ 14,00). A lanchonete ficou em terceiro lugar na categoria melhor hambúrguer. Rua 1133, 146, Setor Marista, (62) 3998-5212 (310 lugares). 17h/0h (sáb e dom. 12h/1h). Avenida Deputado Jamel Cecílio, quadra B 21, loja 7, Jardim Goiás. Não tem telefone. 17h/6h (seg. e dom. 17h/3h). Aberto em 2016.

14 Bis Burger & Grill

A rede totaliza oito unidades na capital. Do cardápio, com 21 sugestões de sanduíche, faz sucesso o air bus, que reúne dois hambúrgueres, cheddar, bacon, alface, tomate, cebola-roxa e maionese no pão de batata (R$ 27,00). Todas as pedidas vêm acompanhadas de batata frita. Avenida Pires Fernandes, 384, Setor Aeroporto, (62) 3928-1634 (80 lugares). 18h/23h. Mais sete endereços. Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

Anguber Angus Beef

A caminhonete Ford 1960 azul é uma hamburgueria ambulante que costuma ficar estacionada no mesmo lugar — de qualquer forma, convém checar as redes sociais para confirmar o endereço da vez. Para Rodrigo Marques, a parada é a fase final de uma produção que começa em sua fazenda de criação de bois da raça angus. Antes de o hambúrguer ir à churrasqueira, misturam-se picanha, filé-mignon e costela, entre outros cortes, para compor seu blend de 150 gramas. Único lanche pronto do menu, o sem firula (R$ 18,90) acomoda o disco de carne, queijo cheddar, alface, tomate e maionese num pão francês. Para montar o próprio sanduíche (R$ 25,00), é preciso escolher entre três opções de pão, adicionar até seis saladas, três molhos, queijos e bacon. O combo (R$ 27,90) vem com 120 gramas de batata frita e uma bebida. Avenida 85, 3111, Setor Bueno. Não tem telefone (10 lugares). 19h30/0h (dom. a partir das 17h30; fecha seg.). Aberto em 2016.

Casa do Cordeiro Burger e Grill

Os donos do estabelecimento têm uma produção rural própria. Dela vêm as carnes de cordeiro e de búfalo que compõem os hambúrgueres, preparados na própria casa. Entre as sugestões, o green sheep leva pão, rúcula, tomate confit, hambúrguer de cordeiro (200 gramas), coalhada e pesto de hortelã (R$ 32,00). Outro destaque é o sanduíche buffalo, com pão, mix de folhas, tomate confit, hambúrguer de carne de búfalo, queijo fundido, cebola caramelizada no melado de cana e mandioca palha (R$ 30,00 cada). Av. Jorge Martins, 360, Vila Maria Jose, (62) 3642-4884 (118 lugares). 18h/0h (fecha seg.). Aberto em 2015. Aqui tem iFood.

Cabeça de Porco Burger

O empreendimento começou de forma improvisada, na calçada, até ganhar um espaço físico para até quarenta pessoas. Os hambúrgueres assados na churrasqueira podem ser de carne bovina, pernil suíno e peito de frango. Uma das receitas é o twice, que reúne dois hambúrgueres de costela bovina, bacon, salada, queijo e molhos da casa e barbecue (R$ 25,00). Se acrescido de batata, o preço sobe para R$ 32,00. Avenida T-9, 1991, Jardim América, (62) 3920-0202. 19h/23h (fecha seg. e ter.). Aberto em 2015. Aqui tem iFood.

Cazzero Burger

No ambiente com parede de tijolos aparentes, os clientes se acomodam para provar as nove sugestões de hambúrguer presentes no menu. O mais vendido tem o nome da casa e reúne, no pão brioche, hambúrguer bovino, bacon, cebola caramelizada, queijo gouda, alface e tomate (R$ 24,00). Avenida Alexandre de Morais, 1667, Parque Amazônia, (62) 3991-0649 (75 lugares). 18h30/0h. Aberto em 2016.

Komiketo Sanduicheria

O endereço é reconhecido como uma das principais casas de lanche da cidade. A unidade do bairro Serrinha tem decoração dos anos 60, como chão quadriculado e poltronas vermelhas, e cardápio que destaca sanduíches, a exemplo do komiketo 30 anos. Nele são reunidos um hambúrguer de 180 gramas, cheddar, cebola caramelizada, bacon e molho de ervas no pão brioche (R$ 21,90). No sanduíche ciabatta, filé-mignon, mussarela, tomate seco e rúcula são empilhados no pão que dá nome à pedida (R$ 25,20). Para acompanhar a comilança, há milk-shake preparado com Nutella (R$ 17,50). Avenida T-4, 6000, Serrinha, (62) 3255-4040 (320 lugares). 11h/0h (sex. e sáb. até 1h). Mais nove endereços. Aberto em 1986.

La Bottega dell’Arte

Móveis de madeira e paredes que imitam pedra e tijolo dão ar rústico ao local, pincelado com detalhes coloridos. O cardápio conta com dezoito tipos de hambúrgueres vegetarianos e veganos. Entre fatias de pão com gergelim, o paolo veronesi (R$ 19,00) vem com hambúrguer de soja, rúcula, maçã grelhada, bacon vegetal, mostarda e caramelo. O giotto di bondoni (R$ 29,00) é um hambúrguer de faláfel, cogumelos salteados, gorgonzola, crispy de alho-poró e geleia de morango apimentada no pão integral. Por mais R$ 10,00, o combo inclui batata rústica e salada. O smoothie de abacate com paçoca (R$ 13,00) é um sucesso da casa. Rua 143, 30, Setor Marista, (62) 4101-1284 (35 lugares). 11h/23h (seg. até 18h; sáb e dom. 18h/23h; fecha fer. e último dom. do mês). Aberto em 2014.

Mr. Sacada

Entre os sanduíches, dois hambúrgueres caseiros de 180 gramas, salada, molho, bastante queijo, salsicha, bacon e ovo compõem o sanduíche montanha (R$ 34,00), ideal para os mais glutões. Se a fome não for das maiores, boa pedida é o sacadinha (R$ 10,00), servido no prato com queijo, presunto e ovo. Avenida Engenheiro Eurico Viana, 257, Setor Alto da Glória, (62) 3287-2812 (154 lugares). 18h30/0h (sáb. até 0h30; fecha seg. a qui.). Aberto em 2005. Aqui tem iFood.

Paidim House Burger

Além da linha de hambúrgueres tradicionais de carne bovina, há receitas preparadas com tilápia, porco e cortes nobres de boi, como a picanha. Nesse último rol figuram o monstro, com hambúrguer de picanha, queijo prato, bacon, alface, tomate, cebola, abacaxi grelhado e molho (R$ 29,00) e o pepa pig, no qual se reúnem um disco de carne suína, queijo de Minas grelhado, bacon, rúcula, tomate, cebola e molho (R$ 24,00).Os sanduíches podem ser guarnecidos por batata frita ou coxinhas de frango empanadas e fritas (R$ 7,00 a porção). Avenida Cariri, 420, quadra 6, lote 12, Jardim Diamantina, (61) 3534-4642 (80 lugares), 18h/0h. Rua C-137, 563, Jardim América, (62) 3251 4247, (80 lugares), 18h/0h. Aberto em 2015.

Tio Bákinas

A marca possui 23 unidades espalhadas por Goiânia e vende várias opções de hambúrgueres. O item mais recente do menu é o bák super frango, um disco de 180 gramas de frango com mussarela, alface, tomate e molho de ervas artesanal com limão (R$ 10,40). Feito com hambúrguer bovino, queijo de coalho, mussarela, mel, alface, cebola e molho de ervas, o bák agreste (R$ 15,00) também faz sucesso. Rua T-53, 50, Setor Bueno, (62) 3095-2472. 18h/0h. (100 lugares). Aberto em 2008. Aqui tem iFood.